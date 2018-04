Seguro que lo has visto. Todas las televisiones, la web de los Diarios de nuestro Grupo Joly, otros han pasado el vídeo de Algeciras. En blanco y negro. Varias veces. El que muestra que una mujer confiada llega al portal de su casa cuando recibe un golpe tremendo de alguien por la espalda, alguien que sigue golpeándola hasta derribarla y arrebatarle el bolso. Cuando lo vi por vez primera te aseguro que no pensé en el sistema penitenciario, no pensé que un tipo que llega a ese extremo de violencia contra una mujer inocente que abre el portal de su vivienda vaya a ser redimido con el 'buenismo' social. Lástima de vídeo inexistente en la causa que se juzga estos días de esos tres que se liaron a golpes contra guardias civiles y sus novias. Lástima de vídeos inexistentes de tantas acciones de violencia ejercida sobre inocentes, personas que iban tan tranquilas por la vida. Desde luego, de existir el de Pamplona, no sé qué diría la gente que se ha manifestado en favor de los tres acusados de violencia contra los guardias, para los que se pide una pena importante. O sí, lo sé, lo imagino.

Creo que he pensado como tú tras ver el vídeo de Algeciras. Hay que coger a ese criminal y meterlo en la cárcel mucho tiempo, todo lo que diga el código penal para un caso así. Que tenga tiempo suficiente para la redención de un hecho terrible. Eso lo digo porque la señora de 64 años que abría la puerta de su casa no es mi madre ni nadie de mi familia o seres queridos, es más, no la conozco, no sé nada de sus señas personales salvo la edad, 64 años. Así que mis deseos inmediatos son dos, que se restablezca totalmente de los golpes recibidos y del susto que sin duda todavía lo tiene en el cuerpo, y de que la Policía logre detener a ese agresor desalmado. Y sea juzgado, severamente. Condenado y encarcelado.

¿Cómo se podría interiorizar para siempre esa línea que marcó en el suelo del Sinaí el viejo Moisés, y que al cruzarla se vuelve al estado anterior, al modo de vivir en el que la vida no vale nada. El hombre nuevo surgiría del No Matarás, mandamiento de la Ley de Dios, pero no surge, lo vemos en las mil violencias cotidianas, en el vídeo de Algeciras, en los noticiarios de las televisiones. Surgen en el seno de una caseta de la Feria de Abril sevillana, en los bombardeos sobre Siria, en la convicción de que todo está siempre al borde de la muerte. Y la derrota.