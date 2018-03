El momento de la margarita

Me vence mi ser de novelista. En todo lo de Teófila, quiero decir: Si ha estado deshojando la margarita, sobre todo. Si no ha sido así, estas palabras son fallidas por completo. Pero si ha deshojado la margarita del me presento/no me presento, ya decía, el novelista, que vive la vida de los demás, se pone a escribir como loco. ¿En qué momento acabó de deshojarla? ¿Lo hizo sola o en compañía de otros? ¿A quiénes hizo caso y a quiénes no hizo? Digo con nombres y apellidos. ¿Fue una decisión en soledad o en la estricta intimidad familiar, con su marido, su hijo, su hermana? ¿Por qué ahora, porque todos lo estaban haciendo? ¿Rajoy no la ha llamado para convencerla de que siguiera con el contundente argumento, para Teófila, de que en todo caso sería para bien del PP? Puede que nunca lo sepamos, del todo. Que tengamos alguna confidencia, un desmentido que no desmiente sino todo lo contrario. Pero hay ya una verdad tan rotunda como todas las de Teófila: la edad. Como argumento tanto vale como no vale, uno no depende de su edad sino de su estado mental y físico. Hay jóvenes tarambanas y ancianos capaces, plenos, magníficos. Esta fascinación por lo juvenil, este menosprecio de lo provecto no conducirá a ningún sitio bueno. Pero no quiero irme por las ramas, quiero decir que Teófila está formidable para su edad. Y sobre todo llena de rabia por concluir las cosas que se propuso para Cádiz. Y que Fran González no le permitió, apoyando al gobierno de Podemos y Ganemos, con José María González a la cabeza de la manifestación. En este Diario la alcaldesa de 20 años de la historia palpitante de Cádiz ha tenido una portada dominical hecha con mimo. No creo que se pueda quejar nadie de la despedida. Y muchos y buenos articulistas que han reflexionado sobre la causa de las causas, y sobre sus efectos. Ya no va a estar Teófila, fin. Poco a poco pasará al estado Carlos Díaz, procurar no estorbar, atender a todos y vivir dentro de la botella al mar de la Historia de Cádiz. Creo yo. Mas algunos seguiremos mirando el capítulo de la vida política de Cádiz para saber todos los recovecos, todas las circunstancias, las razones profundas (más profundas, no se me enoje nadie) de una despedida en cierto modo inesperada. Hay más margaritas que deshojar. Como la que lleva algunos nombres para encabezar la lista municipal del PP al Ayuntamiento de Cádiz. Y esa obstinada presencia de Antonio Sanz en todo lo que se mueve. Desde ni me acuerdo.

(To be continued)