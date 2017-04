Asiduo lector de historias y hacedor de algunas otras veces, tiendo a ver como territorio de novela muchos lances de nuestros días. El último lo de un Lord aparentemente zumbado que invoca las Malvinas para lograr que la Primera Ministra del Reino Unido lance una advertencia al Reino de España por si se le ocurre a Rajoy ir de Galtieri en Gibraltar. Es que me parto de la risa si no fuera para mandar al Lord al mismísimo. Pero, por aquí empezaba, he leído muchas novelas y ya no me creo casi nada que salga de la verdad de las mentiras que es la Literatura. Así no puedo dejar de ver Gibraltar como una inmensa mole llena de dinero. Y ya sabemos que por dinero baila el perro y ladra el Lord. Zumbado. Es la primera andanada pirata seria que lanzan a la dignidad de los españoles estos viejos lores con patente de corso. Aquí se juega, está claro. Y se juega duro. Fuerte. Y como es mejor prevenir que curar, y Gibraltar, o sea, una de las mayores fábricas de ganar dinero a distancia y comprarlo casi todo en el mundo, ve que algo puede cambiar con la salida de pata de banco de Cameron y la firmeza de la señora May, que va de Margaret Thatcher los fines de semana, pues plantea estas contramedidas más que falsas para involucrar a bobos que saben que mienten pero cobran por mentir. De la inmensa mole.

¿Estaría zumbado yo si aventurara, con la misma estulticia dolosa que este Lord carajote, que dinero gibraltareño está financiando la ruptura de España por Cataluña y el País Vasco? Así, en modo interrogante. Con tres fuentes distintas -CNI, diputado gubernamental y un general de dos estrellas- que no descartaran la posibilidad. A esto se le podría añadir que en la próxima guerra civil que haya en España, Gibraltar ocuparía La Línea, y San Roque, como ocuparon la parte de la tierra española que hoy es el aeropuerto. Por inventar que no quede.

Pues mira, mira. Una cascada de manifestaciones en defensa de Gibraltar, desde el mantra de que no se hará nada sin el concurso de Gibraltar hasta los submarinos nucleares a diez minutos de lanzar sus misiles sobre las ciudades españolas. ¿Es la economía, imbécil? Bueno, si economía es eso que hay en la Gran Lavadora. Porque están los cientos o miles de españoles trabajando en la Colonia, está la Royal Navy con sus fuerzas de intervención inmediata y el paraguas de Trump, y el Parlamento de Westminster para amplificar las bobadas que paga algún bufete gibraltareño que lleva estos asuntos con perfecta discreción. Y un Lord zumbado.