Debates en el Paraíso

Si existe o no el Paraíso no lo sabremos nunca. Suponiendo que alguien se lo hubiese merecido, ninguno ha regresado para describírnoslo o certificar su existencia. Pero en mi imaginación educada en colegio religioso y mejorada en un instituto aconfesional, el Cielo se representaba como un lugar en el que todo el mundo es muy feliz sin necesidad de saber para qué ni por qué, y en el que se hacen las cosas más absurdas y la gente se entretiene en divertimentos incomprensibles para los mortales. Es lo que tiene no preocuparse por el sufrimiento. Cádiz debe ser lo más parecido en la tierra, o por lo menos muchos de sus habitantes deben sentirse como vecinos de ese jardín soñado exento de tribulaciones. Si no, es difícilmente explicable que se estén dedicando tiempo, energías y palabras a debatir sobre la posibilidad de celebrar el Carnaval en una fecha fija. O a lo mejor era cierto aquello de 'la ciudad que sonríe'