Culpable Rajoy

Definitivamente.creen que los españoles somos idiotas. Es que llega Colau y dice tan tranquila que todo se debe a la "cobardía" de Rajoy. Todo es esto que pasa, que se juntaron unos cuantos delincuentes para delinquir con la Constitución y las leyes españolas. En Cataluña, sí, lo han adivinado ustedes. Entonces aparece por el flanco Pablo Iglesias y pide una asociación con los partidos de izquierdas, incluido ERC, para echar a Rajoy. Todo esto, como es lógico, no se dice así, se adorna con el metaforío del populismo: nuevo compromiso histórico y democrático y la aceptación de lo que diga "el pueblo". Porque todo indica que hay varias estrategias simultáneas, cada uno con la suya, que diría el Selu. Unos quieren eliminar a otros, estos sobrevivir al vomitivo cuadro que ha sido su partido de ladrones ayer por la tarde, otros desean medrar y subir, aquellos quieren destruirlo todo. Pero finalmente ¿qué piensan los que no dicen nada nunca, los que están callados, sentados en el sofá viendo la televisión? Son los millones que les faltan a todos para alcanzar el sueño o la quimera, lograr la pesadillas o el esplendor onírico. Es que si Rajoy, un poner, ha jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿qué va a hacer? Pues cumplirla, digo yo.

Son todos ellos los que han montado este lío monumental. Y nosotros los espectadores. Y los que acabaremos diciendo qué se debe aquí. Porque nos meten la mano en la cartera, eso seguro. De todas las formas imaginables y las otras. Desde pagar el estropicio a no cobrar las deudas. Y aceptar el trágala de que hay que darles más para que estén callados. Puede que empezara siendo así, el que no llora no mama. Ahora ya no es solo mamar, es también el postre y un nuevo sofá, otra casa, nuevas mentiras. La fórmula-ganzúa la encontró un poeta malo, seguro: el derecho a decidir. ¿Eso qué es? Pues esto que vengo diciendo no sé si con mucha fortuna. ¿Que el resultado es un fiasco infinito? La culpa es Rajoy. ¿Un éxito histórico que nos destroza como nación histórica y como Estado democrático? La culpa es Rajoy. Todos contra Rajoy, pobrecito. Pero por eso que decía, porque creen que los españoles somos idiotas. Y no sabemos lo que nos jugamos todos con estos inventos sin gaseosa. Y los galimatías made in Sánchez, que España tiene muchas naciones, o tres o cuatro, que todas son España. Ferraz tiene algo, no cabe duda. Uno sale contador nubes y otro entra con un cuento chino. Mientras tanto hasta danle papeletas a la Guardia Civil unos muchachos de las CUP. ¿Cachondeo?