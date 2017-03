Bien por amancio

Lo hacen todos los ricachones? No creo. Algunos de manera discreta. Otros, sin esconderlo. Entre estos, Amancio Ortega. El de Inditex. El de Zara, para entendernos. Ayer su Fundación anunció que ha donado 320 millones de euros a la sanidad pública para la compra de aparatos de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Una barbaridad. Algunos dirán que bueno, que tiene mucho dinero, que no es más que la manera de devolver a la ciudadanía lo que ésta le ha dado comprando en sus numerosas tiendas de ropa. Siempre hay una cuota de demagogia. Pero ahí está el tío, como decimos por aquí. Ya no puede verse sólo como una de las grandes fortunas del planeta, con todo el recelo y la envidia que eso provoca. ¿Que ojalá todos los ricos hicieran algo parecido? También. Pero al que lo hace, hay que saber agradecérselo. Yo le compré hace poco una chaqueta. Y si me lo encontrase le daría un cálido abrazo. Gracias.