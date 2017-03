La urgencia de los archivos

Hay veces, muchas, que no es necesario buscar fuera. Solo bastaría con poner en orden lo que tenemos dentro. O también, aprovechar lo que tenemos dentro. Claro que es necesario saber qué es lo que tenemos dentro y cómo darle su utilidad.

No es la primera vez que comento sobre esto, o sobre la situación tan penosa en que se encuentra la mayor parte de nuestro patrimonio. Desde hace ya algunos años lo vengo denunciando. Desde que gobernaba el PA hasta nuestros días. Como con todo. Y ahora por qué de nuevo. Pues por el comentario de, mi compañero de columna y amigo, Enrique Montiel el pasado domingo. Hacía referencia al patrimonio cultural que hay desperdigado por este rincón de La Isla perteneciente a escritores, militares, pintores, fotógrafos, etc, y que se podría reunir en un gran archivo de la ciudad. Yo puedo añadir que también hay patrimonio de cantaores, toreros e incluso un patrimonio sacro muy importante desperdigado, y mucho, perdido, que se debe, forzosamente, recuperar. O por lo menos evitar la perdida de lo que queda.

He estado de viaje y me he acordado de mi ciudad. De lo poco que cuidamos nuestro patrimonio. Visitando el teatro de Sigüenza y el de Chinchón, de la misma arquitectura que el nuestro, con varias reformas encima, pero conservando su estructura y su decoración de cómo fue. Me acordé del nuestro, del Teatro de Las Cortes , con una reforma que hay que adivinar como era. Son las diferencias de cómo hacemos aquí las cosas. Son las señas de nuestra identidad y a eso se refiere Enrique Montiel: no sabemos tratar nuestra identidad, parece que nos quema.

Decía el poeta Luis García Montero en su discurso del día de Andalucía que "sin identidad nadie se siente responsable de nadie". Aquí ningún gobierno se siente responsable de ordenar lo nuestro. Como tampoco se quieren hacer responsables de los archivos de la ciudad. Unos archivos que requieren urgencias de cuidados, de mantenimiento, de darle el lugar adecuado, de estar expuesto al público.

Visiten cualquier ciudad y se encontrarán con los archivos de la ciudad expuestos y cuidados en un lugar emblemático. Son el testimonio de la ciudad, su legado, su historia, su vida. No pueden seguir por más tiempo dispersos, en cajas, por los suelos. ¿Cuántos archivos históricos hemos perdidos por falta de interés o por desconocimiento? ¿Están todos catalogados? Sabemos donde existen archivos no controlados por la administración. Hasta cuándo este despropósito. Por qué no se intenta reunir todo lo desconocido que hay en manos privadas.

Lo ideal sería exponer el archivo municipal en plena calle Real, en la vía cultural y creo que la antigua Casa Palomo tendría su mejor ubicación. Por qué no se aprovecha el arreglo que ha sufrido el edificio que ubicaba el Museo y se monta el Archivo Municipal. Es una idea vista desde fuera y solucionaría la urgencia que está reclamando una solución para los archivos.