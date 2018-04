De qué turismo hablan

¿están jugando al Trivial? ¿Forma parte de una promoción? O es una continuación del juego del Trivial, ese que ha tenido distraída a la ciudad durante un tiempo. Con que poco nos conformamos. Yo ya no sé si los políticos hablan para los ciudadanos o para ellos mismos. Me refiero al balance que han hecho gobierno y oposición de la ocupación hotelera de la ciudad en las vacaciones de Semana Santa. Parece que hablan de dos ciudades distintas. Las dos opiniones te dejan sin respiración. Y si les presta atención, te haces la siguiente pregunta: ¿De qué hablan?

El gobierno, municipal claro, dice lo siguiente: la oferta diferenciada de La Isla llena los hoteles. La oposición contesta: el turismo local está sufriendo un constante deterioro. ¿Ustedes entienden algo? Yo, no. De qué turismo se habla. De cuántos hoteles se habla. ¡Deterioro del turismo! ¡Cuándo ha habido turismo en la ciudad propiamente dicho! Qué diferencia hay. Cuánto ha subido el turismo en la ciudad, quinientas, mil personas. Cuánto ha bajado el turismo, trescientas, seiscientas personas. De qué cifras se habla. Cómo se puede hablar de subida o bajada de turismo en una ciudad que carece de infraestructuras hoteleras, no posee un plan de turismo, ni se ha hecho(que se sepa) un estudio sobre las posibilidades que tiene la ciudad(que las tiene) para atraer un turismo cultural y el impacto económico que supondría. Por tanto, para quién hablan los políticos.

Aunque las plazas hoteleras sean ocupadas al 100%, ¿cuántas plazas tenemos? ¿son significantes siquiera para alegrar la economía de la ciudad? Dice Horeca que San Fernando está a la cola de las ciudades de la Bahía en el sector turístico. No hace falta que lo diga Horeca. Se ve. Lo sabemos todos los isleños. La economía local en el sector de la hostelería es del público local. La hostelería de la ciudad ha sabido transformarse y hoy ofrece diversidad y calidad. Y el público responde. Pero hoteles no tenemos para lo que se quiere. Tiene razón la portavoz de Ciudadanos al decir que es debido a la desidia demostrada por los diferentes gobiernos que ha tenido la ciudad. Esto no es de ahora. No se puede pretender crear una infraestructura turística y hotelera en una legislatura. Tiempo ha habido. Han gobernado PA, PP y no hay nada. Ni un solo proyecto sobre turismo. Y estamos hablando de una época que había dinero para gastar. El boom de la construcción. Aquí no se ha notado. Y algo se está empezando. El futuro Museo Camarón. Torre Alta. Museo Naval en la calle Real. Ahora se está interviniendo en la playa. Pero todo está por llegar. Tenemos cosas. Guardadas y no utilizadas.

Pero nos faltan infraestructuras y creatividad. No tenemos plazas hoteleras. La ciudad tiene muy difícil los accesos al centro. La principal calle, la Real, tiene un mobiliario desastroso. La ciudad tiene que ofrecer una visión atractiva, cómoda, con su patrimonio cuidado, cultura y valorar su identidad. Es decir, la ciudad tiene que llamar al visitante ofreciéndole algo. Y ya que hablamos de patrimonio, esperemos que el antiguo Convento de las Capuchinas no siga el ejemplo de Lazaga y Cruz Roja. Qué buena hospedería saldría, ¿verdad?