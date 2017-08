Un proyecto en construcción

El sábado, en Córdoba, el Cádiz empieza su aventura oficial en la Liga 1|2|3. Se acabaron las probaturas, si bien no podemos certificar que el equipo amarillo esté a tope para debutar con plenitud de éxito. Por lo visto en el Trofeo hay que concluir en que el Cádiz no está ensamblado ni perfilado al cien por cien. La portería, con Cifuentes defendiéndola, parece que está bien resguardar. Pero en defensa se echa de manos a Aridane, y por lo que ha mostrado hasta aquí la zaga no es de muy fiar, sobre todo por lo que vimos frente al equipo castellonense. El Villarreal permitió sacar a la luz las carencias del equipo de Álvaro Cervera. No hubo ni mediocampo, ni circulación, ni velocidad, y el equipo amarillo dio la sensación de vivir ahora mismo en una absoluta provisionalidad, en tierra de nadie, a caballo de lo que ha sido y de lo que todavía no es. Y delante, para qué engañarse: el Cádiz echó en falta a Ortuño, y su ausencia no permiten todavía desembarazarse de semejante nostalgia. Lo que vimos fue un extraño híbrido, porque ni el equipo tuvo dominio del partido ni tampoco tuvo pegada, prueba de que el entrenador tiene hoy un solar sobre el cual tendrá que edificar un nuevo equipo a contrarreloj y a marchas forzadas. De cualquier manera se vislumbra que poco a poco el Cádiz recuperará la sintonía de la pasada campaña, que como se recordará estuvo siempre (o casi( metido en la zona de "play-off" para el ascenso, meta ésta a la que los de Cervera tienen que jugar: primero ratificando su permanencia y después luchando sin cuartel en pos de un ascenso que se está poniendo demasiado caro... aunque nadie regala nada ni en este ni en ningún deporte. Consecuentemente, el Cádiz debe salir a por todas desde el pitido inicial. No vale jugar a dos barajas. La apuesta debe ser a caballo ganador, O lo que lo mismo: al ansiado ascenso. Y punto.