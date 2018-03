Los patios, con AFA Puerto

Ignoro por qué la mala suerte se ensaña con algunas personas y las priva de identidad. Un día se miran al espejo y no se reconocen, olvidan sus nombres, qué estudiaron, en qué trabajaron. Todo el santo día buscan un no sé qué, o sí sé qué: a ellos mismos. Solo que nunca se encuentran. Y aparece el diagnóstico: Alzheimer.

Entre tanta confusión, surgen lugares de acogida en los que estas personas pueden ejercitar su mente con la ayuda de especialistas para retrasar el avance.

Mi padre estuvo en Afanas. Los familiares de visita diaria sabemos cómo es esta caprichosa enfermedad.

Hace días, me habló José Ignacio Delgado Poullet, Nani, amigo del Ateneo del Vino, de los Patios Portuenses y de El Puerto de toda la vida de dedicar este año la Fiesta de los Patios al centro AFA Puerto, con sede en el número 27 de la calle Durango. Me zambullí, junto a otros voluntarios, claro. ¿Cómo no hacerlo?

Entre otras actividades, planeamos una exposición de pintura en dónde cuadros donados por los pintores, sean vendidos y en su totalidad, el dinero entregado a esta Asociación. Este centro no lucrativo merece que seamos generosos para que continúe ofreciendo respiro al cuidador y la seguridad a los familiares de que están atendidos. Cuenta entre sus trabajadores con personas jóvenes y cualificadas.

Ojalá que esta exposición sirva para aumentar los ingresos a este centro. Que se hagan nuevos socios y sobre todo, que sigan con ese entusiasmo, acogiendo a los que no tienen ni para la mitad del coste de su plaza.

Me comentaba la presidenta de la asociación: "Nosotros, si alguien lo necesita como paciente, nunca les decimos que no y siempre atendemos a las familias".

La recogida de cuadros se hará a través de la Academia de Bellas Artes los días 2, 3 y 4 de abril. Deben llevar pegado un sobre con el nombre del autor, un teléfono y el precio de la donación.

La exposición se llevará a cabo en el colaborador colegio Safa- San Luis ese mismo fin de semana. Esperamos contar con la generosidad portuense.