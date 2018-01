Con un razonamiento elemental pero no por ello carente de lógica política, el portavoz municipal ha matado, o puede matar, dos pájaros de un tiro. Porque refiriéndose a las graves acusaciones de José Loaiza, en carne viva todavía el robo de la Caja Municipal, sin apertura del Juicio todavía y, por lo tanto, sin depurarse las responsabilidades penales de un asunto ciertamente gravísimo, ha lanzado la red sobre un tema en extremo delicado: la existencia de presuntas irregularidades en las cuentas del Ayuntamiento de Patricia Cavada. Ernesto Díaz ha pedido la dimisión del líder popular si no demuestra que su denuncia es real, está fundamentada. Si es real y está fundamentada, el gobierno socialista debe salir inhabilitado por años. Lo cierto es que Conrado Rodríguez Ruiz estuvo rápido y veloz exigiendo las pruebas que tuviera y la presentación de la obligada denuncia ante el Juez. Así mismo convocó una reunión de portavoces, a la que Loaiza no asistió. Incomprensiblemente.

¿Qué mensaje hemos recibido los vecinos, con los "antecedentes que obran en la causa"? Buena pregunta, que diría quien no quiere responder o se toma el tiempo necesario para no dar una respuesta inconveniente. No alcanzo a comprender, en persona como Loaiza, que además es abogado, que haya anunciado tamaña denuncia de corrupción o de irregularidades muy graves, sin que haya rematado como era obligado ajustándose a Derecho. Porque se ha puesto a tiro de Podemos, con toda lógica. O lo demuestra usted o se va del Ayuntamiento, porque es muy grave y muy antidemocrático realizar acusaciones sin fundamento o francamente falsas. Y tiene toda la razón.

Nos queda mucho que aprender, muchísimo. No porque todo no vale, ni mucho menos. Porque todos deben cumplir escrupulosamente el papel que le han asignado los vecinos, las leyes y, sobre todo, el buen juicio. Con rigor, escrupulosidad y honradez. Es que uno oye a algunos que te dicen que la transparencia del gobierno socialista isleño no es la exigible en un gobierno de progreso. Pero claro, resulta muy fácil incluso formular la denuncia mas no sabemos si la oposición política cuenta con los instrumentos democráticos para hacer bien su trabajo. Que no puede ser, en ningún caso, lo que denuncia el portavoz de Podemos a Loaiza sino lo necesario para evitar disfunciones, hacer inviable las irregularidades y defender la legalidad y las buenas prácticas.

Así que imagino que Podemos no se va a olvidar de la grave acusación de Loaiza ni de lo que se deduzca de ella, sobre todo si está bien fundamentada y puede demostrarse.

No hacemos por llevarnos bien, no logramos crear un clima verdaderamente democrático, de colaboración. En el que el bien a proteger sea el dinero público, la transparencia democrática y el futuro que un día soñamos. Sí, una reflexión triste.