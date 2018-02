Al hilo de 'El hilo invisible'

Acaba de estrenarse la película El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson, director, guionista y productor de películas como Sydney: Boogie Nights, Magnolia, Pozos de ambición o The Master.El hilo invisible es la última que ha dirigido y tiene el aliciente de estar protagonizada por el excelente Daniel Day-Lewis, ganador de varios Oscar, junto a otras dos magníficas actrices, Vicky Krieps y Leslie Manville.

He de aclarar que esto no es una crítica cinematográfica, aunque debo confesar que considero que es una magnífica película que recuerda la historia de "Rebeca", de Alfred Hitchcock, en la que se nota la mano de su excelente director con una fotografía magnifica y una música perfecta.

El personaje que interpreta Day-Lewis, dicen que está inspirado en el modisto español Cristóbal Balenciaga, que en la película trata de convertir su azarosa existencia en una íntima reflexión sobre la pasión amorosa, aunque yo no acierto a ver las similitudes entre este personaje y nuestro admirado modisto.

Todo esto viene a cuento de unas declaraciones de Paul Thomas Anderson a El País, en el que se muestra muy extrañado de que en España todo el mundo le pregunte por Balenciaga cuando Balenciaga era vasco, no español. Es curiosa la inquina que muchos, dentro y fuera, le tienen a España. Es cierto que era vasco, pero no lo es que no fuera español, no solo por lo obvio, sino porque no solo era español, sino una figura importante del panorama político y artístico de nuestro país.

Para todas estas personas que niegan que sean españolas personas nacidas en Cataluña, Galicia, País Vasco, Extremadura o Andalucía, parece ser que España es un país sin españoles, poblado por habitantes de otros países que, curiosamente, todos juntos, conforman precisamente a España.

Para rematarlo, este director americano ¿O quizás no podamos decir americano, puesto que era californiano de Studio City?, en sus declaraciones a El País, manifiesta que en España no es posible un cine de autor y que el doblaje es penoso y ridículo. En fin, un hombre de los que suelen dejar amigos allá por donde pasan.

Cada vez estoy más convencido de que no tienen nada que ver, el pensamiento, la moral, la honestidad y la sensatez de un artista, con lo que reflejan sus obras.