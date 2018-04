Ni tan buenos, ni tan malos

Anda el cadismo sumido en un estéril debate sobre la temporada del equipo de sus amores. A los que pensamos que el objetivo está más que cumplido y que lo venga a partir de ahora bienvenido sea, nos llaman inconformistas. A los que piensan que el objetivo es el ascenso e incluso han apostado este año por echar a Álvaro Cervera en algún momento de la temporada, se les llama pejigueras desde el bando anterior. Lo dicho, debate estéril que no conduce a nada en un delicado momento de la temporada. Quieran ustedes o no, el Cádiz ha cumplido con creces los objetivos de estas dos últimas temporadas. Era la permanencia, no se engañen. Lo que sucede es que se ha conseguido tan de sobra, que ha dado tiempo a seguir soñando. Que el Cádiz este donde está es un puro milagro deportivo. Lo que sucede es que en el fútbol, a diferencia de la religión, los milagros son menos puros y llevan detrás un esfuerzo y un trabajo. En definitiva, que lo que les vengo a decir es que si el equipo se cae finalmente de la lucha por el ascenso será un disgusto tremendo (visto como se ha dado la temporada) pero nunca un fracaso. Por la sencilla razón de que este equipo no estaba hecho para ascender. Y a pesar de todo esto, ahí está. Así que vamos a dejarnos de pamplinas y vamos a seguir pensando que todo es posible, hasta el ascenso directo, hasta que alguien nos dé con las matemáticas en la cara y nos diga que no es posible.

El partido de hoy puede marcar hoy el corte, como en el golf. Si el Sporting se lleva los tres puntos de Carranza y el Rayo suma los tres de su partido, nos podemos ir olvidando de subir por la vía rápida. Pero al Cádiz, históricamente, nunca le gustó hacer las cosas a lo fácil. El Cádiz es ese equipo incapaz de ganarle al Almería o Reus, y que cuando nadie cree en él es capaz de ganarle con claridad al líder de la categoría. Pues eso, que mientras haya vida habrá esperanza. Lo he repetido este año hasta la saciedad: una vez salvados, a este equipo no se le puede pedir otra cosa que no sea pelear en cada partido al límite de sus posibilidades. Si se hace eso y luego no se gana, pues encantados de la vida. Lo imperdonable es que se te vaya un ascenso por dejadez, y creo que no es el caso. Ambos casos. Ni hay dejadez, ni se nos ha ido el ascenso. Eso sí, con la media de puntos de las últimas jornadas no va a ser fácil conseguirlo. Pero quedan siete finales y 21 puntos por disputar. Demasiados para tirar la toalla antes de tiempo. Aún en el peor de los escenarios tras el partido de hoy, habrá muchas, muchas posibilidades de meterse en play-off. No les digo nada si ya somos capaces de ganar al Sporting. Así que no vendría mal una tregua entre esos dos bandos del cadismo. En definitiva, los dos queremos lo mejor para el Cádiz. Y si unos creen que lo mejor es el ascenso, otros pensamos que lo mejor es soñar mientras se pueda y, cuando ya no se pueda, lo mejor será volver a estar otra temporada más sin usar el Google Maps para ubicar al rival. Soñemos pues.