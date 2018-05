¿qué noticias son importantes para la ciudad? ¿Sabemos distinguir los ciudadanos lo qué es importante para la ciudad de los grandes titulares? Los últimos días este Diario publicaba varias noticias muy importantes para la ciudad y para sus ciudadanos. Son noticias, para mí, que parecen sacadas del baúl de los recuerdos. Y esta ciudad tiene un baúl de los recuerdos sin fondo. Vamos a ver. Las obras faraónicas, que llamaban la atención, han perdido protagonismo. Eso es de otro tiempo. Tiempos en los que el despilfarro económico estaba muy por encima de la utilidad. Llamaban la atención del ciudadano, aunque después pusiéramos en duda su eficacia. Hoy hay que gobernar pensando en la vida del ciudadano. Facilitar su convivencia. Hacer una ciudad para y por sus ciudadanos.

Y al ver estas noticias a las que me refiero, me ha venido a la memoria la cantidad de años que se han tardado en que sean una realidad. Son proyectos que estaban durmiendo en el baúl de los recuerdos, pero que había una parte de la ciudad que estaba luchando por conseguir lo que parece hoy una realidad. Quizás contemplar la retirada progresiva de andamios de nuestro Ayuntamiento, sea la noticia mas importante para la ciudad por su importancia. Doce años hemos estado esperando los isleños esta intervención que nos llenaba de vergüenza al contemplar su deterioro. Hoy se puede visualizar su grandeza. Y me causa satisfacción el convenio suscrito por nuestro Ayuntamiento para permitir el uso de tres, por ahora, colegios públicos en horario extraescolar. Un pena que unas grandísimas instalaciones públicas estén cerradas durante la mayor parte del año, cuando sus barrios tienen la necesidad de hacer uso de las mismas, esperan equipamientos. Fue al principio de la década de los 90 cuando se empezaron las primeras negociaciones para el uso extraescolar de estas instalaciones. Quince años llevan los vecinos de la antigua Huerta San Joaquín buscando una solución para legalizar sus viviendas. Estamos hablando de tres legislaturas, de tres alcaldes. Pues bien, este proyecto de urbanización y legalización de esta zona de la ciudad por fin ve la luz con este gobierno y lleva la tranquilidad a sus vecinos.

Más de dos décadas lleva el Puerto de Gallineras esperando una solución. Hoy ya es una realidad su transformación que incluirá un edificio para el Club Náutico de dos plantas y la reurbanización de la zona. Una realidad que será muy importante para la generación de turismo para la ciudad y que será la culminación de toda la regeneración de la zona este cuando los EDUSI transformen todo ese margen de la ciudad.

Por tanto, son noticias importantes para la ciudad. Proyectos que llevaban años dormidos, guardados en ese baúl de los recuerdos que esta ciudad tiene en la trastienda. Son esas cosas que debido al tiempo nos olvidamos de ellas, como conformándonos de que no tienen solución. Por eso al leerlas, me trae el recuerdo de la lucha por su consecución, del merito de lo conseguido, de hacer realidad lo que parecía imposible. Es la necesidad de abrir ese baúl.