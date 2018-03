Poderosos contra indefensos

Frente a los mensajes de todos los poderes juntos "contra los indefensos; las clases medias; los de sueldos ya miserables ya potentes; los que viven por encima de sus posibilidades; contra los únicos responsables de la existencia de esta crisis; los estudiantes; las profesiones liberales, los médicos hay que darles duro; los que quieren sanidad para todos; los que se compran coches y casas sin poder; contra los que quieren comer tres veces al día". En general contra los pobres, enfermos, estudiantes, ancianos, impedidos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, intelectuales y analfabetos. Los poderes contra todos. Resulta tan ridículo, tan aberrante, que necesitamos reflexionar al objeto de no perder de vista las causas próximas y remotas de la situación actual. El poder político y el religioso contra todos los seres humanos. Para los que dudan de esto veanse todas las actas de las asambleas de obispos europeos y busquen criticas. La barbaridad llega al nivel de la esquizofrenia, cuando hay naciones que cambian sus constituciones al albur de las solicitudes de los usureros. ¿De qué se trata? Hay que pagar una deuda. ¿Quién pide los prestamos?, los políticos. ¿A quién los piden?, a los únicos que pueden concederlo: los bancos. ¿Cuánto piden?, no se sabe ¿Para qué lo piden?, no se sabe ¿A qué intereses?, no se sabe ¿A qué plazos?, no se sabe ¿A cuánto tiempo?, no se sabe ¿Qué exigencias políticas?, no se sabe ¿Quién lo pidió?, no se sabe.

Si preguntas si el préstamo se empleó en aeropuertos sin aviones, en carreteras sin usuarios, en pirámides más que faraónicas, sin tumbas; esta derecha te llamará demagogo. Al tiempo, la directora general del FMI está inmersa en caso de corrupción; los bancos, que antes salían a las calles para ofrecer hipotecas se niegan a inyectar Cash en las economías; los políticos, en España resulta hasta grotesco, inician una campaña de rapiña adjudicándose para sí y para los suyos todos los cargos habidos y por haber; los mismos políticos que pueden ganar seis mil euros al día por asistir a reuniones a las que no acuden; los mismos políticos que a la cabeza de la cruzada contra los recortes a los pobres, afanaban en empresas para repartirlos entre ellos; los mismos políticos que colocaron a allegados al frente de bancos y cajas a las que arruinan, pero antes, previsores, establecen obligatoriedad de pagos personales por decenas de millones de euros; los mismos políticos y allegados que engañan en las cuentas de resultados de forma que hoy es abundancia y hoy también es ruina. Así que unos hacen caja y otros caminan hacia la pobreza y los países hacia la desesperación. Los que hacen caja llevan las cruzadas contra los que tienen que pagar. Y aquí es donde viene la cordera, aquella madre del cordero: No todos pagan, sus amiguetes y yernos sacan los capitales de sus respectivos países y los aseguran en paraísos infernales. Los que tienen fortunas inmensas las aseguran en los mismos antros. El estudio de la UE es terrible; miles de millones de euros en estas lúgubres cajas; un porcentaje importante del PIB mundial. No lo creo, pero lo dicen.

Los que hacen las cruzadas para pagar deudas y gestiones catastróficas las realizan sólo y exclusivamente contra los pobres y los indefensos. Los mindundis se muestran ufanos adalides del mundo porque han desahuciado a una familia de infelices. Cambiaron la constitución para pagar. Que la cambien si es necesario para los evasores. Evadir capitales es delito, ¿por qué no hacen cumplir las leyes? Es para cortarse las venas, cuatro mil policías con aparato imponente contra desgraciados en una chabola y no les ordenan detener a los evasores. El comunicado de la UE asume que los pobres no pueden pagar la deuda, que la austeridad de los ricos es la miseria absoluta de los pobres y que todos contra los pobres es el peor genocidio de la historia. Cualquier escenario donde prevalezca por encima de cualquier otro valor la corrupción se convierte en panorama insoportable. Pero el problema es que los niños de los que tienen poder puedan asustarse de los que protestan. ¡¡¡Manda cojones!!! Como decía el jefe del argentino, la verdad radica en los pobres. Muchas ruedas de molino van a hacer falta. Políticos con bolsillos llenos: hambre y....Vendrán los cuatro jinetes. Otra vez.