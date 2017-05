Se cumplen en estos días nueve años en que titulaba uno de mis artículos en la sección Calle de la Luna de este mismo Diario como "Los patios de mi casa" y que comenzaba diciendo algo así "… Una gran mayoría de portuenses hemos nacido en casas con patio incluido, no en balde en nuestra ciudad existen según el censo particular de Rafael Fenoy unos seiscientos patios; trescientos veinte desde la calle Cielo para arriba y doscientos ochenta desde la misma calle hacia la Ribera del Río. Cualquiera que con un poco de curiosidad pasee por lo que va quedando de nuestro maltrecho Casco Histórico, podrá verificar estos datos que el bueno de Rafael ha ido recopilando pacientemente…"

No sé si el censo de patios seguirá siendo el mismo, pero lo que sí tengo muy claro es que la Fiesta de los Patios se ha convertido por derecho propio en una más a tener en cuenta dentro de las fiestas populares de nuestra ciudad.

Decía también en aquél artículo que "…los patios de mi barrio, que no es otro que El Puerto, han abierto sus cancelas de par en par para que la cultura popular, nacida del pueblo y para el pueblo, salga a las casa puertas y se palpen los latidos de la sangre caliente que aún fluye, llena de sinsabores y malos ratos, por las venas de su calles…"

Y casi remataba la faena arguyendo en aquél entonces que la I Semana Cultural en "Los Patios" era "…el quejío de los que casi nunca tienen voz", que era "… la reivindicación pura y dura de una manera de ser, de una manera de vivir que la gran mayoría de portuenses no queremos que desaparezca…".

Doña Frasquita -la patrona de la Pensión Triana-, que es mi confidente particular en el Barrio Alto no anda muy contenta que digamos porque resulta que los patios de vecinos de toda la vida de la calle la Zarza, de la calle las Cruces y del callejón Espelete entre otros, no han podido participar en esta XIX edición por diversos motivos que estoy seguro el bueno de Nani -actual presidente de la Asociación de los Patios- va a poner todo su empeño en que el próximo año estos patios que son la esencia viva de la fiesta estén con las puertas abiertas. Mención aparte para la familia Monge en la calle Vicario porque siempre están cuando se les necesita.