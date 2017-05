Pasajeros, al tren

Rompió el Cádiz la maldición que le acompañaba en los cinco partidos anteriores y logró una victoria de oro en Alcorcón. Para rizar el rizo, Tenerife y Oviedo perdieron sus respectivos partidos y permiten al Cádiz aumentar la ventaja con dos de sus más serios rivales en la lucha por el ascenso. Pero si la maldición de no ganar parece que abandonó la Tacita de Plata, ha encontrado un sitio donde parece encontrarse muy a gusto. Y que dure. El Oviedo, que la semana pasada se quedó fuera de los puestos de Play Off, emuló a Valencia en pleas Fallas y volvió a pegar ayer otro petardazo en casa, ante el Alcorcón. Sorpresón que nadie esperaba y que permite a los de arriba aumentar la distancia con los carballones. Si el partido ante el Nastic de Tarragona de hoy se antojaba importante, tras la derrota del Oviedo cobra mayor trascendencia aún. Y es que el equipo de Álvaro Cervera se podría poner a siete puntos del séptimo clasificado si logra ganar esta tarde. Empresa que no será fácil, porque el Nastic está en racha, pero lograrlo y afrontar los últimos cinco partidos con la posibilidad de perder dos de ellos sin salir de la zona de play off es lo suficientemente tentador como para no dejar pasar la oportunidad.

No soy mucho de corazonadas, porque en el fútbol suele mandar la realidad más que los deseos, pero confieso que este año sí que tengo algo de presentimiento. Y es positivo. Al Cádiz de esta temporada parece acompañarle una especie de ángel de la guarda, que ha posibilitado que siga ahí cuando flaqueaba, haciendo que sus rivales cayeran cuando también lo hacían los amarillos. Evidentemente sin trabajo y calidad, el Cádiz no hubiera conseguido llegar a donde está ahora ni de coña. Pero nada de eso sirve si la suerte decide no acompañarte en tu viaje. Solo queda por ver si la diosa Fortuna no se muestra esquiva en estos partidos que quedan. Comentaba Álvaro Cervera que con 65 puntos es casi seguro que se juega el Play Off. Coincido una vez más con el entrenador. Pero visto lo visto, lo de hoy es casi una final. De esas finales que no son definitivas si las pierdes, pero que casi lo van a ser si las ganas. Ganar hoy es fundamental.

Al Cádiz le quedarían cinco partidos y ante rivales que, independientemente del momento que vivan, dan susto solo con nombrarlos. Zaragoza y Valladolid, por ejemplo, sin desdeñar a un Sevilla Atlético que puede aguarnos la fiesta.

Y luego quedan dos partidos ante rivales de los de abajo, como Córdoba y Elche, pero sin confianzas, oiga, que aquí el más tonto te hace un reloj de madera y funciona. A partir de hoy hay que empezar a jugar con las botas y con la calculadora, pero sin olvidar que lo que hagan las primeras tiene supremacía sobre la aritmética. Hay que ser positivos. El Nastic es el mejor visitante de los de la zona baja, sí, pero si está en descenso será por algo. En resumen, que confianzas las precisas, pero que lo de hoy no es un tren que pase una vez en la vida. Es un AVE de alta velocidad. Y hay que subirse.