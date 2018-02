Pajaritos por aquí...

El Cádiz necesitaba dar un golpe en la mesa tras dos empates y una derrota que hizo que los de atrás se acercaran peligrosamente. Y lo hizo a lo grande. Derrotando a su bestia negra de las ultimas temporadas y en sábado de Carnaval. Los tres puntos ante el Oviedo y varios resultados de rivales permiten al Cádiz seguir en zona de sueños. De momento, mantiene un colchón de tres puntos con el tercer clasificado y cinco con el séptimo, el que marca el corte de la zona de play offs. Lo más importante de todo es que hoy se puede certificar virtualmente la permanencia. Y a partir de ahora, vía libre. Esa es la teoría, porque la práctica dice que el Cádiz tenía un objetivo bien distinto al de inicio de temporada desde hace bastante jornadas. Incluso superado, puesto que el objetivo actual no parece meterse en play off, sino conseguir el ascenso directo. Y visto lo visto, no es una quimera. Complicado sí que va a ser, por supuesto, pero también es posible. Aquí nadie es intocable. Hasta el Huesca, que parecía inalcanzable, tras ocho partidos ganados y dos empatados en los últimos diez encuentros, cayó ayer en Valladolid y si el Cádiz consigue la victoria en Numancia se podría poner a 5 puntos del líder. El equipo y el entrenador nos están dando carta libre para soñar, aunque Cervera diga que "el que venga aquí sin saber a lo que jugamos… no es de Cádiz". Ya mismo me veo al entrenador en un cameo con el Morera el año que viene. El Míster cadista lo tiene claro, y la afición también. El problema de elevación a las alturas, conocido vulgarmente como "flipar en colores" no es exclusivo del Cádiz. El cadismo sabe a lo que se juega y de donde venimos. Pero es inevitable que cuando te ves arriba quieras cada vez más. Y las cosas hay que valorarlas en el contexto actual.

Si a principio de temporada nos dicen que íbamos a terminar séptimos, sin problemas de salvación, a muchos les hubiera parecido un buen resultado. A día de hoy nos parecería, no un fracaso pero sí un palo. Sabemos a lo que jugamos y lo que tenemos, pero es que nos tiene usted muy mal acostumbrados, señor Cervera. Y nos sabe como nos alegramos. Y usted no es de Cádiz, pero como si lo fuera, porque ha comprendido la filosofía de este club y de esta ciudad mucho mejor que gente que llevamos toda la vida en la Tacita.

Siendo Domingo de Piñata, qué mejor día que hoy para marcarse un tanguillo soriano, como el de Los Sanmolontropos Verdes, en Numancia. Los Pajaritos siempre son complicados pero, si hace falta, alineamos a María Jesús la del Acordeón en lugar de Álvaro García, que esa señora sabía como meter en verea a Los Pajaritos. Ganar hoy sería una maravilla y matamos dos pajaritos de un tiro: certificamos la permanencia virtual y damos el pistoletazo de salida oficial al sueño de todos, que nos es otro que conseguir el acenso a Primera. Y es que estando en Carnaval, hoy no nos suena extraño el estribillo de Los Conquistadores de la Trastienda de Casa Crespo: Qué de pajaritos tengo en la cabeza…