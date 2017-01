Medio millón de euros y otra demora de seis meses son las últimas cuentas de la restauración/rehabilitación del palacio municipal, lo que la gente llama -llamamos- el Ayuntamiento. Medio millón más parece poco pero hablamos de algo más de 83 millones de las antiguas pesetas más, y seis meses son seis meses, que luego será más cuando se equipe y se prepare todo. ¿Se inaugurará poco antes de las nuevas elecciones con el último pleno de la "legislatura"? Mucho tardaba en salir la noticia de una ampliación, es moneda corriente en las obras públicas, siempre aparece un vicio oculto, una estructura que no se había previsto que estuviera tan mal, no sé, un catálogo de cosas. Que suponen retraso y más dinero. Al Ayuntamiento le ha pasado. Primero los años cerrados y ahora esto. Lo previsible.

Vamos de retraso en retraso y de incremento en incremento. En los casos mejores. Es lo que tiene anunciar a bombo y platillo algo, luego viene todo esto. Es decir, estamos a 29 de enero, ¿los anuncios de lo que se firmaba en enero se han cumplido, han cobrado los proveedores? Oposición, decidnos. Estamos al día, o como se dice en la Isla: al cabo de la calle. ¿Lo sabemos todo o nos tienen como menores de edad?

Da ganas de subirse en el cajón de las arengas pero aquí ya somos demasiado viejos, demasiado escépticos y demasiado indolentes. Por eso nos pasa esto. El desmoronamiento. Y nos quedamos quietos ante este atropello del tranvía y las tropecientas cosas que no avanzan, que no salen bien.

Medio millón de euros más porque han salido estructuras que no estructuran bien y cosas. Y seis meses más. Eso en el Ayuntamiento. ¿En la Casa Lazaga? La ruina imparable avanza, hasta que se caiga, se produzca el derrumbe. Entonces saldrá alguien a dar explicaciones de lo inexplicable que resulta no haber actuado ya sobre una finca que sería algo muy importante para una ciudad que ha ido perdiendo edificios históricos singulares. ¿El Museo Camarón se inaugurará el 5 de diciembre de 2017? ¿Estará el Puente de Zuazo como se pretendía? ¿El Carenero y las defensas de la Isla, formarán parte de un proyecto terminado de rehabilitación y atractivo turístico? Ni siquiera señalo a alguien como responsable. De verdad, sólo pregunto, me desahogo. Es que pasan los meses, los años sobre tantas cosas sin hacer, tantas cosas mal hechas…

Me dijeron, pero sin ninguna prueba fehaciente, como tantas cosas te dicen al oído los que te leen… Me dijeron que la alcaldesa Patricia Cavada se quería ir a su despacho de abogados, quería dejar el gobierno municipal. ¿Lo ha dicho en algún sitio visto lo que está viendo? Es la primera alcaldesa de la historia de San Fernando. Ya ha hecho historia, como quien se dice. Pero hacer historia no es protagonizar una anécdota sino doblarle el brazo a las adversidades, poner en marcha los relojes. Ojalá lo consiga.