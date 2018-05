Como sabe mi fiel lector siempre, por aquello de la conocida deformación profesional, me gusta comenzar el artículo con el significado o semántica precisa del término o del resto de palabras que figuren en el título pertinente. Por eso, hoy le recuerdo a mi lector que el vocablo intitulado, según nuestro diccionario del español, nos revela que "cristianofobia" no es un vocablo que figure en el diccionario. No obstante, si separamos la estructura de la palabra indicada, nos encontramos con "cristiano" y "fobia", y es ahí de donde podemos extraer su significado. Sobre todo de la segunda, puesto que de "cristiano" no hay nada que aclarar. "Fobia", según el DRAE, y en una de sus acepciones es fundamentalmente: "Aversión exagerada a alguien o a algo". Además de algunos de sus sinónimos como: asco o repugnancia. Por tanto, "aversión o repugnancia a lo cristiano".

Y todo esto viene a cuento porque hace unas semanas leí en este querido Diario que se acusaba a este Ayuntamiento isleño de "cristianofobia". Ya que la retirada del mosaico del Sagrado Corazón de Jesús de su lugar preciso y octogenario, con la excusa de la tardía reforma del edificio corporativo, llevó a la Asociación Española de Abogados Cristianos solicitar al juzgado la restitución del sagrado mosaico. Hablando de un acto de "cristianofobia", además de acusar a los políticos de crear un problema que no existía en San Fernando. Más tarde, se nos comunicaba que dicha petición había sido archivada. Quedando el tema en nada al comprobarse que esa retirada obedecía a un proyecto y a un proceso administrativo reglado. No obstante, los populares isleños presentaron una moción en el pleno para su restitución, algo que el resto de partidos políticos -los "cristianofóbicos"- no consintieron.

Y todo esto en una Isla como ésta: cristiana, fervorosa y tan "semanasantera" o capillita desde siempre, porque por su idiosincrasia es así. Donde es raro comprobar que no figure en cualquier portal o fachada un mosaico o azulejo de aquel Cristo o Virgen adorados y venerados "per secula seculorum". Y que por mucho que se empeñe este actual gobierno municipal en representarnos, nunca seremos "cristianofóbicos" en esta querida Isla. Lo será este propio gobierno pero no los ciudadanos, los que tuvimos la suerte de haber nacido en esta sagrada y santificada ciudad.

Porque todo esto que se ha hecho es una metedura de pata tan grande como un templo, y nunca mejor dicho.

Ah, y el sábado estuve en Jerez charlando con Rajoy, pero no le comenté nada de esto. A la próxima.