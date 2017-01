Yo sé que esto es meterse en un charco, pero lo hago con todas las consecuencias. Lo de las Coquineras y los Coquineros, sinceramente, me parece una chorrada. No lo veo. Es entender la igualdad justo al revés. Sí, claro, medidas así igualan, pero a la baja. Y no se trata de eso, sino de que mujeres y hombres avancemos en nuestros derechos.

Del mismo modo que la situación social de las mujeres no va a mejorar porque ellos también se depilen y dediquen cada vez más tiempo y recursos a cuidar su cuerpo, o su barba, tampoco veo en qué nos puede ayudar inventar un certamen de Coquineros. Si de lo que se trata es de evitar la cosificación de las mujeres, hagámoslo por derecho, no inventando concursos que nos obligarán en el futuro a luchar contra la cosificación del ser humano.

Seguro que El Puerto no necesita esta figura para representar su Carnaval. Ya están el pregonero, o el Personaje Entrañable, cuyos méritos tienen más que ver con su unión a la fiesta y a la ciudad. No puedo presumir de experta en el Carnaval de El Puerto, pero buceando un poco -y a riesgo de que se me escape alguna- desde finales de los 80 hasta ahora he encontrado una pregonera, María Asunción Mateo -vinculada a la localidad por ser viuda de- y un Personaje Entrañable, Consuelo Ramírez, que lo recibió a título póstumo y lo tuvo que recoger su marido. Ya es mala suerte.

La igualdad no ha llegado al Carnaval portuense, como no lo ha hecho al resto de carnavales y, tampoco, al resto de esferas de la sociedad. Admiro que se quiera luchar contra esta discriminación, pero dudo que un desfile de Coquineros vaya a lograrlo. No sé si el error de quienes toman esta decisión está en no entender del todo la igualdad, o que el miedo a medidas radicales (de raíz) les deja en terrenos tibios. Hacen falta pasos valientes, también en cuestiones que nos parecen pequeñas.