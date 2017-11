Aniversarios y versos

Fue mi Diario de Cádiz, el pasado martes quien, sin querer, me recordó la noticia. Una antología sobre Manolete en su centenario, comentaba Francisco Orgambides, que publica Fernando del Arco de Izco, editor de la revista Caireles dedicada a la extensión cultural del toreo. Nos incluyen en dicha antología a Julio Mariscal Montes, Francisco Montero Galvache, Manuel Ríos Ruiz, Antonio y Carlos Murciano y al que esto escribe, entre otros.

Y lo que me recordó el Diario fue que en diciembre se cumple el vigésimo aniversario de la muerte de nuestro famoso matador Rafael Ortega, autor del Toreo Puro, libro esencial para entender el toreo que practicaba y que todavía es ensalzado por los comentaristas de Toros plus.

Tiene un monumento y una calle en la Feria. ¿Es suficiente? El pavoroso olvido de la tierra es el más duro. La desidia lo preside todo. La rutina moral nos arruina. Hay quien dice que el himno de la villa es la hipocresía… El grupo Madrigal de Puerto Real lo homenajeó en vida. La conferencia estuvo a cargo de Álvaro Domecq, presidente de la Diputación, y los versos fueron míos porque gané el premio Madrigal de Poesía, convocado para aquella ocasión.

Manolete tuvo una Antología editada por Guadalquivir, que recopiló el poeta arcense Antonio Murciano. En ella publicamos Juan Mena con "el Guichi de Maera" y yo con "Manolete". Junto con José Luis Tejada, Manuel Barbadillo, José Luis Cano, Cervera entre otros. También contó con la presentación de El siglo de Oro de la Poesía Taurina editada por el antólogo Salvador Arias Nieto, publicando poemas de Juan Mena y míos, junto con poemas de Ángel García López, Manolo Ríos, Joaquín Sabina o Felipe Benítez Reyes entre otros.

Todo en silencio sobre Rafael Ortega, quien fuera presidente de la Escuela Taurina de la Diputación Provincial, entonces en poder de la "culta izquierda", que tampoco ha dado ningún paso hacia su aniversario o reconocimiento.

Elevo mi petición a Francisco Orgambides, Sergio Pérez, a José Chamorro, a Juan García Cubillana que hizo posible que mi primera conferencia fuese sobre el egregio torero y a los académicos de San Romualdo y a los escritores, para organizar una revista que recoja líricamente su memoria inmortal. Su sepelio en la Isla, dando la vuelta al ruedo, lo trové así. No hay frío ni calor. Ya no hay taquilla/ ni las sombras zaínas del chiquero/herirán con sus astas el albero/ ni tampoco está el tiro de mulillas/. A hombros sin cartel y sin cuadrilla/aunque la gente pise en el albero/ que no hay toro, clarín ni puntillero/ ni estocada, ni lance o banderillas. / Sólo va tu ataúd ante el tendido/ acostado, yacente, descendido/ Esta vez te has salido de la suerte. / Solo y a hombros buscas la salida/ esa que ya no cuadra ante la vida/ paseando en torero tanta muerte.