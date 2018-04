El músico gaditano Riki Rivera compone el tema principal de 'Contigo no, bicho'

La alfombra roja del 21 Festival de Cine Málaga sonó ayer a Cádiz con la presencia del músico gaditano Riki Rivera que acudió a la cita con el cine nacional para asistir a la première de la comedia andaluza Contigo no, bicho a la que el ganador de un Goya le ha compuesto la canción principal de título homónimo.

"Muy contento con el resultado" del tema y, también, con la comedia "gamberrísima" dirigida por Álvaro Alonso, también productor junto a Daniel Ortiz (Entrambasaguas), Rivera recuerda cómo "el verano pasado" recibió el encargo por parte de Sony Music de hacer la canción original de esta película "tan andaluza, tan malagueña" y cómo le encandiló el proyecto desde el primer momento. "Tuvimos la reunión y creo que ya me fui dándole vueltas y salió... El tema lo cantan los protagonistas, tres chicos jóvenes que no eran actores sino que se movían en las redes sociales, eran youtubers, instagramers... Unos chavales con mucho talento y desparpajo y, como el argumento se basa en las gamberradas de los chavales y sus peripecias para perder la virginidad, pues compuse un tema muy urbano, divertido, que habla un poco de todo eso... Con ese punto gamberro", explica el también artífice de muchos de los éxitos de India Martínez, David Demaría o Gonzalo Hermida, entre muchos otros.

"Me gustó también mucho que en la reunión me dijeron, 'nos gustaría que le dieras también ese punto que tenéis en Cádiz del Carnaval, esa cosa graciosa', y bueno en ese terreno no nos movemos mal...", relata el autor de Contigo no, bicho que describe a la comedia como "un American pie a la española".

La canción Contigo, no bicho también se está utilizando para promocionar la película, "además ahora tiene que salir ya el videoclip que es brutal y, no te lo pierdas, ¡salgo hasta yo!", ríe el gaditano cuya relación con el cine no termina aquí. Así, apunta que está involucrado en un proyecto "importante y con grandes nombres" del que no puede dar todavía más detalles. Sí pudo contar algo más sobre su disco que , como máximo, "en agosto- septiembre estará en la calle". Ya hay título, Estación Khandwa, ya que el músico se inspira en la historia de Saroo Brierley, inmortalizada en la película Lion. "Yo no me perdí en un tren pero me reflejo en los viajes de esa historia, pero en mi disco estarán mis ciudades, de hecho, puedo adelantar que hay una versión mía de un tema de Martínez Ares sobre Cádiz".

Cádiz y Rivera (y Palomar, Junco y Roberto) que vuelven al Flamenco Madrid, con la reposición de ¿Qué pasaría si pasara...? con el que conquistaron la cita en 2017.