Nueva York se rinde al 'Madrid' de Palomar

El Madrid de David Palomar ya es internacional. Y es que el spot publicitario donde los gaditanos David Palomar y Riki Rivera versionaban el popular chotis de Agustín Lara para promocionar la pasada edición del festival Flamenco Madrid ha sido distinguido con la medalla de plata en la categoría de Turismo del Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York (New York Festivals International TV & Film Awards).

Además, Estados Unidos no es el único país donde suena con fuerza el Madrid Madrid de nuestros paisanos pues el trabajo realizado por Santiago Alcázar y producido por la empresa municipal Madrid Destino para difundir los atractivos turísticos de la capital y promocionar el festival flamenco ya acumula cuatro premios más en distintos festivales cinematográficos en la categoría de Turismo.

De esta forma, ese desembarco coreografiado de artistas flamencos en la capital española en el que consistía la pieza audiovisual que mostraba algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad al compás del Madrid, Madrid de los gaditanos ha conseguido ya el primer premio y Grand Prix en la categoría de Turismo en el Festival internacional de cine de Turismo Art&Tur Portugal, el Grand Prix, el Bronze Award en la categoría de Turismo Cultural del Festival Internacional de cine de Turismo de la Azerbaiyán y el primer premio (First Star) en la categoría Ciudad de los galardonesThe Golden City Gate 2018, que se entregó en el marco de la ITB de Berlín, uno de los encuentros del sector turístico más importantes de Europa.

Los premios también están acompañados desde el primer día por el respaldo del público ya que el vídeo, que también es finalista en los premios On the East Coast of Europe (Bulgaria), Tour Film Riga (Letonia) y Terres (Tortosa), lleva más de 9.500 visualizaciones.