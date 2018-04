"Quiero que cuando me escuchen digan, ésta es María Parrado"

Con el recuerdo de su padre sobrevolando en su cabeza y con el mensaje grabado a fuego de que "nada ni nadie te impida volar", María Parrado se cuelga unas Alas para alzar de nuevo el vuelo después de tres años de silencio discográfico. La artista chiclanera, a la que hemos visto crecer física y musicalmente, publica hoy su tercer disco de estudio y, además, estará firmando ejemplares del compacto esta tarde, a las 18.00 horas, en El Corte Inglés de Bahía Sur.

-Tercer disco ya en la calle, ¿qué se siente María?

-Pues estoy contentísima de ver hoy Alas ya en la calle y con muchas ganas de empezar esta campaña súper chula que estamos haciendo con muchas firmas del disco. Empezamos en San Fernando, en Bahía Sur, pero después estaremos en Huelva, en Sevilla y después en Huelva, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Barcelona, Madrid...

-Es especial comenzar en casa...

-Sí siempre suelo empezar estas acciones llevándome el cariño de mi gente, aunque también tengo que decir que en las firmas de mi anterior trabajo, Abril, en sitios como Valencia, Barcelona o Madrid fue increíble el cariño.

-¿Qué supone 'Alas' con respecto a sus anteriores discos?

-Siempre antes de lanzar un disco se los mando a mis familiares y amigos a ver qué opinan y esta vez todos coinciden en que es algo completamente diferente en cuanto a que se me escucha mucho más madura, con estilos más marcados, que he arriesgado... Y realmente es lo que buscaba porque lo que yo quiero es que cuando me escuchen la gente diga, ésta es María Parrado. Tener mi sello propio.

-¿Y eso es lo que ha guiado la elección de los temas?

-Bueno, yo siempre busco temas que me lleguen al corazón. Me da igual que sean más lentos, más rápidos..., bueno, porque en este disco vamos a bailar más, ¿eh? Pero la verdad es que me causa mucho estrés ese momento de elegir porque no me quiero equivocar (ríe).

-Y más cuando te quieren escribir artistas como Luis Fonsi, Vanesa Martín...

-Hombre, imagínate, vellos de punta... Con Fonsi ya habíamos trabajado y además hemos tenido el placer de contar con Vanesa por primera vez y me ha escrito una canción preciosa, No creo en nada. Y, bueno, esto lo tengo que contar porque es una historia muy bonita, Xabi (San Martín) de La Oreja de Van Gohg me escribió por twitter y me puso "María, tengo una balada súper bonita y la he escrito pensando en tu voz, escúchala y dime qué te parece", y cuando me llegó ese 999... Buff, dije, qué regalo. También me ha escrito Gonzalo Hermida, de aquí también de nuestra Bahía, y Abraham Mateo, que me encanta, y bueno..., también hay un tema escrito por mí...

-¿Es su primer tema publicado?

-Sí, el primero que pone al lado María Parrado (ríe). Se llama Alas, da título al disco, y la verdad que me ha costado mucho grabarlo, lo iba dejando para el último y cuando llegó me emocioné mucho...

-¿Qué cuenta en él?

-Pues es que iba para mi padre (fallecido hace un año) y, bueno quería de alguna manera que todas esas personas que han perdido a alguien se pudieran sentir más cerquita de ellos porque, al fin y al cabo, son nuestros ángeles de la guarda. En esta canción y en este disco quiero mostrar eso, que están con nosotros, y también dar un mensaje que también me transmitieron a mí que es que nunca nos corten las alas, que soñar y volar es algo maravilloso aunque a veces nos las quieran cortar...Que no haya nada ni nadie que nos impida cumplir nuestros sueños.

-¿Los suyos se han cumplido?

-Muchos sí, me siento afortunada, pero ahora también con un poco de miedo porque hacía tres años que no publicaba y sólo espero que el público vea todo el cariño y el trabajo que hay en este disco. Y que les guste mucho.