Vía libre a la municipalización

último y definitivo paso para que entre en funcionamiento en la segunda quincena de abril la municipalización de la limpieza de edificios y colegios públicos, así como de la ayuda a domicilio. Ambos servicios disponen de un total de 160 trabajadoras. Así, el pleno extraordinario que se celebró ayer en el Ayuntamiento aprobó las memorias de gestión para que dichas empleadas pasen a depender de la gestión de la empresa municipal Emsisa en calidad de personal indefinido no fijo.

De esta manera, el Ayuntamiento de Chiclana se convierte en el primer municipio de la Bahía gaditana que aprueba la municipalización de servicios externos, puesto que en la Línea se ha adoptado también esta iniciativa en algunos servicios.

El Gobierno local y parte de la oposición acusan al PP de meter miedo a las beneficiarias

Cabe resaltar, que la medida contó con los votos favorables del Gobierno local (PSOE-Ganemos), Izquierda Unida y Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP), la abstención del concejal no adscrito Stefan Schauer y el voto en contra de los concejales del PP, pero sólo en la municipalización del servicios de limpieza de edificios públicos, ya que sin embargo se abstuvieron en cuanto a la municipalización de las trabajadoras de ayuda a domicilio.

La portavoz del Gobierno local, Cándida Verdier (PSOE), fue la encargada de exponer los motivos por los que se quiere municipalizar los reseñados servicios, destacando que supondrá un ahorro económico para las arcas municipales y que dentro del plan de disponibilidad de fondos está previsto el pago a las trabajadoras.

Tras la aprobación definitiva de las memorias de gestión, este jueves a las 10:30 horas se celebrará una Junta General de Emsisa, en la que se abordará el cambio de objeto social de la empresa municipal, con el objetivo de que pueda asumir la gestión de ambos servicios. "Para que Emsisa pueda asumir estos servicios es imprescindible que la Junta General apruebe el cambio de objeto social de la empresa, cuestión que abordaremos el jueves", aclaró la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez (PSOE).

No obstante, el pleno extraordinario en el que se trató ayer este asunto no se salvó de los ya habituales rifirrafes y cruces de manifestaciones entre el PSOE y el PP.

Así, Cándida Verdier acusó a los populares de "meter miedo" a las trabajadoras que serán asumidas por Emsisa, un punto de vista en el que coincidió con los portavoces de IU, Ana Rodríguez, y Por Chiclana Sí Se Puede, Daniel Martín, ya que ambos recriminaron al PP que su intención de "generar dudas" ante este proceso.

Verdier, asimismo, lamentó que el PP haya presentado una alegación "en la que pone de manifiesto que las trabajadoras van a faltar a su trabajo por formar parte de una empresa municipal. Por ello, quisiera aprovechar para decir a los populares que no se preocupe, que las trabajadoras van a trabajar y a cobrar. Y, por supuesto, aclarar que por mucho que el señor Andrés Núñez (portavoz del PP) intente infectar el proceso y a los miembros del Gobierno municipal, no lo va a conseguir", expresó.

Por su lado, Andrés Núñez hizo hincapié en que el Gobierno municipal no ha contestado a dos de sus alegaciones al proceso de municipalización. Por un lado se refirió al plus de garantía salarial por desde enero de 2015 por lo que las trabajadoras recuperarían 128 euros al mes y, por otra parte, sobre la ausencia de un examen de selección de las empleadas. "La cuestión es que defendemos el interés general y no a personas en concreto".

Además, el portavoz popular dudó de que la municipalización de los mencionados servicios conlleve a un ahorro en las arcas municipales: "Es como si en una tienda venden el litro de leche a 90 céntimos y la de al lado ofrece una oferta de 2x1. Creo que todos los ciudadanos cogerían esto último, menos el PSOE", puso como ejemplo.

Este comentario fue contestado por la edil de IU quien le reprochó que comparara "los derechos de las trabajadoras con cartones de leche y ofertas", dijo Rodríguez.

A su vez, Daniel Martín indicó que desde PCSSP "no vamos a seguirle el juego al PP que lo único que quiere es crear miedo, terror y pavor entre las trabajadoras".

Núñez también advirtió a la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez (PSOE), que ella será la principal responsable de la municipalización porque será la que firme el documento que facilitará este proceso.

Verdier cerró el debate insistiendo en que se han resuelto y contestado a todas las alegaciones del PP. "Por mucho que quieran hacer creer desde el PP, el personal que asume Emsisa tiene un derecho consolidado, al ser trabajadoras fijas en este servicio, por lo que en ningún momento va a ser enchufado", aseguró la portavoz del Gobierno local, quien añadió que "el delegado municipal de Hacienda ya ha firmado un decreto para las transferencias económicas a Emsisa, con el objetivo de garantizar el pago de las nóminas".

La sesión plenaria acabó con una improvisada reunión en el Salón de Plenos entre las trabajadoras y el alcalde, José María Román, a las que felicitó por haber culminado un proceso que al fin se pondrá en marcha en muy pocas semanas.