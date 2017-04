Una 'Marea Azul' rompe barreras del autismo

El Día Mundial del Autismo tuvo ayer una notable incidencia en la ciudad y en especial en el Anfiteatro de la Alameda del Río, donde se concentraron centenares de estudiantes, profesores y padres de distintos centros educativos de Chiclana, entre ellos, los colegios Federico García Lorca, El Castillo, El Trovador, Isabel La Católica, Serafina Andrades y Tierno Galván. Este acto fue organizado por el centro educativo Federico García Lorca, la Asociación de Padres de Niños con Autismo de Chiclana (APNACHI) y AISE y para la ocasión todos los participantes vistieron de color azul para conmemorar este día.

En el acto tampoco faltaron responsables municipales con el alcalde, José María Román, al frente de la representación del Ayuntamiento, quienes se sumaron a los actos para mostrar su respaldo a los autistas.

Bajo el lema 'Rompiendo barreras', la denominada 'Marea Azul', procedente de los distintos colegios de Chiclana y que en esta ocasión cumple su quinta edición, se ha concentrado en la Alameda del Río, donde los menores han leído distintos manifiestos y han llevado a cabo una suelta de globos azules. Asimismo, Cristian, joven con autismo, ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y ha resaltado el trabajo diario que sus padres, profesores y compañeros de clase realizan para que él pueda desarrollar una vida normal, tanto en su casa como en su centro educativo.

En este sentido, el alcalde ha felicitado a los organizadores del acto "por el trabajo de sensibilización que están llevando a cabo". "Para tratar el autismo no hay nada mejor que darse a conocer, porque se ha demostrado que no es igual la opinión de aquella persona que no lo conoce respecto a otra que sí convive con personas autistas", ha explicado José María Román, quien ha añadido que "se trata de situaciones que están en las familias y los colegios, por lo que debemos seguir trabajando todos juntos, padres, familiares y, como no, los alumnos ayudantes, con el objetivo de conseguir la integración de estas personas en la sociedad".

Por su parte, el director del CEIP Federico García Lorca, Jerónimo Massanet, ha indicado que "nuestra intención es sensibilizar y desmitificar algunas cuestiones relativas al autismo, así como para que nos escuchen". "Agradecer al alcalde, así como al Gobierno municipal y centros educativos de Chiclana que se han sumado a esta iniciativa y, en especial, al equipo del colegio Federico García Lorca por su trabajo continuo".

Finalmente, hay que destacar que desde el Ayuntamiento se procedió en la tarde de ayer a la iluminación de la fachada del edificio de Chiclana Natural de color azul con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Autismo.