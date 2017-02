El bono local de Eléctrica de Cádiz beneficiaría a unas 2.000 familias

Unas 6.000 personas repartidas en unas 2.000 familias que atraviesan serias dificultades económicas o, directamente, en situación de vulnerabilidad o exclusión social podrían beneficiarse del bono social local de Eléctrica de Cádiz alternativo al bono estatal al que dio luz verde el Congreso el pasado miércoles. Se trata de la estimación de la que se parte en la propuesta elaborada por el Ayuntamiento de Cádiz y los colectivos sociales que forman parte de la Mesa contra la Pobreza Energética, a cuyo texto íntegro ha tenido acceso este periódico. Pero, ¿Qué familias tendrían acceso a este bono local? ¿Hasta qué tope? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se solicitaría? ¿Mejoraría la ayuda estatal?

Beneficiarios. El bono estatal, que cubre hasta el 25% de la factura, y hasta ahora el único al que se puede acceder a través de una comercializadora de referencia -o sea, 'mayorista'-, distingue cuatro tipos de consumidores: ordinarios, vulnerables en dos niveles y otra de usuarios extremadamente vulnerables. Esta categoría está por definir en un reglamento. En el bono de Eléctrica de Cádiz se distinguen dos tipos de bonos, según las rentas o ingresos: uno para familias sin ingresos o con muy pocos (hasta 118,81 euros de renta por cada habitante del hogar, una vez descontado el coste de la vivienda, ya sea alquiler o hipoteca) y otro para familias con pocos ingresos (de 119,81 a 186,38 euros por habitante, menos vivienda). En ambos casos se tendrían, además, en consideración la vulnerabilidad o exclusión social. Es decir, si son familias con uno solo de los progenitores y si hay situaciones de violencia de género o dependencia, entre otras circunstancias. Requisito imprescindible para todos: un taller de ahorro y eficiencia energética doméstica.

Las ayudas serían por un año o seis meses, renovables si se siguen cumpliendo requisitos

Bonificaciones. Para las familias del primer grupo es del 100% de una cantidad de electricidad suficiente para disfrutar de los servicios energéticos básicos que requiere una vida digna (cocina, teléfono, iluminación, aseo, televisión, teléfono, entre otros) En definitiva, el 74% del coste total de la factura, a una potencia contratada de 2,3 kilovatios, siempre que el consumo se mantenga dentro de unos topes. El 26% restante, al igual que lo que exceda de este tope, lo pagarían los usuarios. Para las familias del segundo grupo según la renta, la bonificación sería del 50%. El bono local es mayor para quien más lo necesita y 'premia' a quien menos consume.

¿Cómo se tramita?. Quienes ya reciban ayudas para pagar la luz en Asuntos Sociales no deben preocuparse porque les llamarán y desde allí lo harán de oficio lo antes posible. Empezando por las familias sin ingresos o con muy pocos. De hecho, está previsto el refuerzo de personal y la constitución de una 'brigada energética'. A partir del día uno del séptimo mes de entrada en vigor del sistema, serán los candidatos a beneficiarios quienes tendrían que solicitarlo. Para ello deberán pedir cita para una entrevista en Asuntos Sociales, presentar la documentación necesaria y asistir a dos talleres sobre el recibo eléctrico y el ahorro energético doméstico. Si se cumplen con todos los requisitos, las trabajadoras sociales municipales elaborarán un informe e informan a Eléctrica de Cádiz de la aplicación y el tipo de bono, según proceda. También está previsto un refuerzo de otras dos trabajadoras sociales en esta segunda fase.

¿Cuánto dura?. Para las solicitudes abiertas de oficio, seis meses. Pero todas podrían llegar a un año, en función de la situación de la familia. Sería prorrogable automáticamente, siempre que un mes antes de finalizar el plazo, el beneficiario acredite a Asuntos Sociales que no se han modificado las circunstancias en las que se les concedió el bono y se presente la documentación necesaria.

¿Me pueden cortar la luz?. Con el bono estatal no se les cortará la luz a los consumidores extremadamente vulnerables que lleguen al sistema por los Servicios Sociales. Pero todavía no se sabe quienes son. En este caso, las compañías eléctricas deberían comunicar la situación del impago a los consumidores y comprobar si, efectivamente, son extremadamente vulnerables. El coste lo asumen las comercializadoras. Todas, las pequeñas como Eléctrica de Cádiz, también. Para los consumidores vulnerables se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de aviso. Con el bono local, en caso de impago y notificación de corte, la compañía gaditana también deberá consultar la situación de la familia con Asuntos Sociales. Y en caso de que haya solicitado ayuda y se haya presentado la documentación requerida, no podrá ejecutarse el corte del suministro. En cualquier caso, para evitar los cortes, Asuntos Sociales seguirá atendiendo las solicitudes en el pago de recibos eléctricos por ventanilla, es decir, sin cita previa. Aquí se recomienda acudir cuanto antes para iniciar los trámites de las ayudas.