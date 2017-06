El festival Cádiz Solidaria busca fondos para un proyecto sanitario en Madagascar

El Baluarte de la Candelaria acogerá el próximo sábado 17 el festival Cádiz Solidaria, un evento que organiza la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria con el objetivo de recaudar fondos para su Proyecto Madagascar, el principal trabajo de esta entidad, que lo desarrolla en la localidad de Farafangana, una de las zonas más pobres de este país africano. En este lugar, este colectivo hace su labor benéfica en el Hôpital St. Vincent de Paul, una antigua leprosería que transformaron en una clínica.

Allí, todos los años viaja durante tres semanas una expedición de 13 o 14 profesionales para atender las necesidades médicas de la población, así como formar a los sanitarios autóctonos para que puedan desarrollar su trabajo autónomamente y ayudar en la escolarización de los más pequeños.

En su décimo aniversario, esta organización ha preparado este espectáculo para dar a conocer su labor y poder obtener ayuda para comprar un respirador, con el que los anestesistas podrán desarrollar su trabajo con mayor comodidad, ya que en la actualidad tienen que dormir a los pacientes y ventilarlos manualmente para poder operarles. Asimismo, también necesitan renovar todo el material quirúrgico que llevan anualmente a Madagascar.

El festival comenzará a las 13 horas, finalizando a las 2 horas. Por el escenario pasarán La Buena Mujer, The Mantra, The Crooked Soul, La Destilería, Gonzalo de Cos y Los Herederos, Pájaro Bellantig, The Darwins, 45 BMP, Last Drop, Pepe el Caja, Los Peraltos y la antología del Coro de los Niños.

El precio de las entradas con consumición es de siete euros en venta anticipada y de diez euros en puerta. Los puntos de venta son el restaurante Arsenio Manila y Multiópticas Iglesias. El festival dispone de una Fila 0 para aportaciones solidarias en el número de cuenta bancaria ES53 0049 5709 61 2416033171.