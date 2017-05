Un "atentado" a la tradición

Tropelía” que no obedece “al sentir mayoritario” y “atentado” a la tradición comparable al de 1967, cuando el Ayuntamiento trasladó las Fiestas Típicas a mayo. De esta forma tan contundente se muestra la plataforma contra la fecha fija del Carnaval, creada ayer en la peña Paco Alba con la presencia de unas cuarenta personas entre autores, aficionados y representantes de entidades. En una asamblea en la que Miguel Villanueva y José María Jurado llevaron la voz cantante, se aprobó la emisión de un manifiesto en el que, entre otros puntos, se lamenta que el debate se haya abierto por el equipo de Gobierno en la junta ejecutiva del Concurso sin contar con el resto de colectivos carnavalescos y se critica que las razones expuestas para el cambio de fecha, en torno siempre al Día de Andalucía, 28-F, para aprovechar la jornada festiva y la llegada de turistas, “son pueriles, vagas y no demostradas”. A juicio de la plataforma “si en todo el mundo los carnavales respetan las fechas, el de Cádiz no sería entonces considerado Carnaval”. Y se espera “una razón seria y convicente por parte del Ayuntamiento”. Entre las intervenciones, Miguel Villanueva expuso que “el problema de fondo es confundir el Concurso con el Carnaval de siempre”. Una idea que respaldó José Manuel Gómez al apuntar que “el Concurso quiere arreglar sus problemas con las fechas del Carnaval”. El autor recordó que “dejaremos de sonar porque todos los carnavales se celebrarán en su fecha menos el nuestro”.Y avisó: “Yo, como mucha gente, seguiremos saliendo en el carnaval con sus fechas tradicionales”. Villanueva afirmó además que la plataforma planteará “cuantas acciones sean necesarias para que esto no se lleve a cabo”, indicando que “solo el Pleno municipal con el respaldo de los ciudadanos tiene capacidad de cambiar esto”.Fue Paco Rosado quien señaló que el Carnaval “nunca tendrá fija si se celebra alrededor del 28 de febrero” y se lanzaron interrogantes como “¿y cuándo el 28-F caiga el Domingo de Piñata o un miércoles sin posibilidad de puente?” o afirmaciones como “al final se va a cambiar para dos o tres años sueltos”. Al tratarse de una modificación de gran calado, Luis Rivero indicó que podría peligrar para el Carnaval, al perder su sentido de antesala a la Cuaresma, la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional o la consecución del título de fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La plataforma iniciará ahora una recogida de firmas contraria a la idea del cambio de fecha.