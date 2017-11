El aprendizaje de un campo desconocido

La implantación de las redes sociales ha abierto un campo desconocido para las generaciones que no han crecido con ellas. Sin embargo, los que han nacido en un mundo digital se manejan con cierta soltura en ellas desde temprana edad, con las ventajas y los riesgos que esto acarrea. Padres y profesores se tienen que enfrentar en la educación de los más pequeños con una herramienta que no dominan, mientras que los jóvenes acceden a un mundo en el que, en muchas ocasiones, no tienen el control.

La entrada de los smartphones en las aulas es imparable, a pesar de las reticencias que pueden haber para que no se pierda el orden. Tanto los centros como las instituciones externas están trabajando continuamente para concienciar a toda la comunidad educativa de los peligros que se encuentran los jóvenes en internet. A su vez, poco a poco se van eliminando los estigmas de la utilización de las redes, ya que, por su enorme potencial, pueden ser beneficiosas para tratar diversas materias en clase.

El IES Drago ha retirado los carteles de prohibición del uso de los teléfonos móvilesEl grooming, el sexting o el acoso escolar, entre los principales problemas a vigilar

Un ejemplo del cambio de paradigma en los centros es la decisión que ha tomado en el presente curso la dirección del IES Drago. Por los problemas que suponían para el desarrollo de las clases, antes se podían ver en las paredes del centro carteles rojos en los que se advertía de la prohibición del uso de teléfonos móviles en clase. Ahora, se pide su uso responsable. "Nos parece más adecuado a la situación real", argumenta el director del instituto, Salvador Hernández.

El docente reconoce que un smartphone puede ser "una herramienta que tiene el alumnado en clase", aunque con este uso "entramos en un terreno de riesgo, por lo que tenemos que concienciarlo de que ese uso puntual que indique el profesor no significa que se da una patente de corso para cualquier otra utilización".

Y dentro de esta frontera se encuentran las redes sociales. Apunta Hernández sobre las redes sociales que "siempre hay pequeñas incidencias, pero hemos reducido mucho el problema por esta vía de traernos el móvil como herramienta a nuestro terreno", de manera que los alumnos toman conciencia de los usos permitidos, mientras que los profesores, tal y como indica el director, trabajan con un protocolo sobre esta cuestión para atajar los problemas.

Dentro de las acciones que se desarrollan en torno a las redes sociales, el IES Drago incluye en su Plan de Convivencia actuaciones de sensibilización contra el ciberacoso y el uso responsable de las redes sociales. Asimismo, dentro de la Escuela de Familia, se imparten talleres sobre adicciones, incluyéndose entre ellas la de internet. "Trabajamos muy de cerca con las familias y hay una parte del profesorado que está implicado en el programa de actuación a través de las tutorías", resalta Hernández. De hecho, apunta que dentro del Plan de Acción Tutorial se incluyen el uso de las redes sociales y el desarrollo de las competencias. Incluso, en Bachillerato se imparte la asignatura Programación y Computación, en la que "la herramienta de trabajo es el móvil". "Huimos de demonizar el teléfono móvil como algo que no puede estar de ninguna manera. Se ha convertido en una herramienta educativa y hay que traerla a nuestro terreno", sentencia Hernández.

Para ello, y dentro de la figura del alumnado ayudante, el centro educativo pretende crear para principios del próximo año un equipo de alumnos dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que tendrá el encargo de velar "por pequeñas cositas que tienen que ver con el uso de los medios informáticos y las redes sociales en el centro". De esta manera, según señala Hernández, entre las encomiendas estaría "tener una pequeña brigada de alumnos pendientes de lo que ocurre en las redes sociales", lo que será vital para velar sobre cuestiones como el ciberacoso. "El objetivo es que el alumnado se sienta protagonista del centro y de su educación. En esa medida, el alumnado va a entender que el centro es su segunda casa y lo vamos a tener de nuestro lado".

En el apartado de la formación, el Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar e Igualdad de la Delegación Territorial de Educación de la Junta trabaja para aportar las herramientas adecuadas tanto a los padres como a los profesores para orientarles en la educación de los jóvenes. Entre ellas, se incluye el trabajo en relación con las redes sociales y las nuevas herramientas tecnológicas, ya que, tal y como señalan desde el propio Gabinete, lo que se intenta es que "haya coherencia a la hora de educar no sólo como ciudadanos, sino como ciudadanos digitales, ya que todo lo llevan a las redes y hay más vida a través de ellas que socialmente hablando".

Como ejemplo, existen centros en la provincia que ya tienen en marcha, dentro de la figura del alumnado ayudante, de "una especie de observatorio de buenas prácticas en las redes sociales". Con esta acción, "se empieza a detectar lo que no es un buen uso" de herramientas que tienen los jóvenes a mano como Whatsapp o redes sociales como Instagram.

Dentro de los planes de formación de las familias, este Gabinete trabaja a demanda de ellas. Para ello, desarrolla sesiones de sensibilización con los padres, para después realizar claustros con el profesorado sobre estos mismos asuntos. Así, y con un trabajo en red intercentros, se llegan a tratar asuntos como la comunicación entre los padres y los hijos, las adicciones, la gestión de las emociones, las relaciones interpersonales o los problemas alimentarios.

En el apartado de la educación sobre los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en internet, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizan una importante labor en los centros educativos gracias al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, que se implantó hace una década. Dentro de las opciones que se ofrecen a los colegios e institutos, la más solicitada es la de los riesgos de internet. En el pasado curso, 164 de los 502 centros escolares que existen en la provincia gaditana se acogieron a este programa, desarrollándose un total de 305 charlas sobre los riesgos de internet. En segunda posición se situó el acoso escolar con 122 conferencias. En el curso actual, sólo se han acogido, de momento, 46 colegios e institutos al Plan DIrector, dándose 57 charlas sobre internet.

El delegado provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Juan Soto, explica sobre la labor que realizan en los centros que "nosotros no estamos para explicar el funcionamiento de internet", sino que lo que se hace es contarle a los jóvenes "los riesgos del mal uso de internet". "Es una herramienta fundamental para el ciudadano hoy en día, pero hay que usarla de forma segura", afirma. Para ello, se tratan problemas como el grooming, el sexting o las consecuencias del acoso escolar.

Con todo, Soto resalta que el principal problema que tienen los jóvenes al utilizar las redes sociales es "la falta de conocimiento y de control por parte de los padres". A esto suma también "la falta de interés por parte de la comunidad educativa en conocer los temas relacionados con el Plan Director", lo que se constata con las escasas peticiones para solicitar reuniones sobre los temas que se tratan.

Ante un problema de los referidos, el inspector de la Policía Nacional remarca que el uso de las redes sociales "no es anónimo", por lo que "se deja una huella digital que puede ser investigada. La huella subsiste y la Policía se encarga de localizar el origen de cualquier daño que se pueda producir".

Pero más allá de los riesgos y cómo afecta a la convivencia el uso de las redes sociales, también es necesario saber cómo utilizar esta herramienta para informarse. La Asociación de la Prensa de Cádiz ha dedicado este año su programa 'Periodismo en las aulas' a la temática 'Medios de comunicación y redes sociales', impartiéndose un total de 116 charlas y talleres en colegios e institutos de la Bahía de Cádiz y la Janda.

Pablo Fernández, del Área de Proyectos y Programas de la APC, señala que el trabajo que desarrollan los asociados en los centros educativos es "desde la perspectiva periodística", sobre todo porque las redes sociales hacen "de ventanilla única" para los jóvenes que "intentan informarse".

Con esta idea, uno de los principales objetivos de este proyecto es instruir a los estudiantes en la diferenciación de los géneros periodísticos, sobre todo porque "la gente confunde muchísimo la información con la opinión". Un asunto que se produce al introducirse el periodismo dentro de un canal tan potente y con diferentes usos.

Otro problema que se constata en internet y las redes sociales es la aparición de cabeceras de humor, en las que "existe una especie de mezcla entre las noticias de verdad y las de broma, lo que luego deviene en el bulo, algo que se está generalizando".