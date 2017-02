El rector afirma que la Facultad de Medicina es "prioritaria" para la UCA

"La Facultad de Medicina es prioritaria para la Universidad de Cádiz y estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir las demandas que se nos indican". De este modo, el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, respondía a las razones que el pasado fin de semana se esgrimían desde dentro de la Facultad para explicar que sus alumnos se encuentren en los últimos años a la cola de los resultados de la prueba nacional del MIR.

González Mazo no quiso entrar en causas de orden interno de la propia Facultad, pero sí aportó datos de cómo poco a poco se ha ido reponiendo profesorado después de haber llegado en 2011, fecha de su toma de posesión, al límite. "Me reuní en Medicina con el equipo decanal a los pocos días de ser nombrado rector y se me dijo que había pocos profesores, demasiados alumnos y que hacía falta una remodelación de espacios e infraestructuras. Hemos actuado en todos estos aspectos".

El rector recuerda que se desbloquearon quince plazas vinculadas, si bien tenían el tope marcado por los recortes, llamados tasas de reposición. También se redujo el flujo de entrada de alumnos, pasando de 210 a 155. En cuanto a infraestructuras, se ha invertido más de un millón y medio de euros en la modernización de instalaciones.

Para el curso 2016 se ha conseguido una plantilla de 46 profesores de preclínico (es decir, lo que son propiamente clases en la Facultad) y 27 vinculados, además de haber incluido el hospital de Jerez, junto al Puerta del Mar y el de Puerto Real, como hospital universitario. En la última oferta de empleo público se han sacado nueve nuevas plazas, cuatro de ellas para promocionar a catedrático. "En ninguna otra facultad se han sacado más plazas que en Medicina porque sabemos que es la que más ha sufrido con los recortes".

Sobre la docencia en el hospital, González Mazo no entiende que haya falta de vocaciones , sino que el acceso para un médico, "que está cumpliendo una función asistencial se complica, porque tienen que cumplir unos sistemas de acreditación como cualquier otro docente de otra materia universitaria (investigación, publicaciones...), pero no cuentan con el tiempo para prepararse. Esto no es un problema exclusivamente nuestros, es un problema nacional que habría que analizar".

También considera que merecería un estudio interno intentar comprender por qué todas las facultades andaluzas están a la cola del MIR, "aunque esto es una reflexión particular, no tengo conocimientos para valorarlo ni es nuestra labor desde el Rectorado. Pero, evidentemente, es un dato que llama la atención".