Sindicatos denuncian "el gravísimo deterioro" de la limpieza del hospital

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT de la UTE Lisan del Hospital Puerta del Mar denuncian públicamente el "gravísimo deterioro que viene sufriendo de forma imparable el servicio de limpieza" del centro desde que a mediados de 2015 Lisan se hiciera cargo de este servicio. Afirman que el deterioro se manifiesta tanto en el material que utilizan, como en lo relativo al personal y la organización del trabajo.

En concreto, señalan que las limpiadoras del hospital no cuentan con el material mínimo necesario para poder cumplir su labor dignamente. De tal modo que todas las jornadas hay una o varias actividades que no se pueden llevar a cabo por no disponer del material preciso para ello. Ponen como ejemplo que hay días que no cambian las bolsas de basura porque no hay y otros, no pueden reponer el papel de manos o el higiénico.

Las limpiadoras aseguran que pasan vergüenza ante los pacientes y familiares

En lo relativo al personal, aseguran que desde 2015 (cuando había 150 empleadas) hasta ahora, se han reducido casi 50 puestos de trabajo, entre jubilaciones por edad e incapacidades permanentes totales o absolutas. Esto supone "un tercio de la plantilla que había y que la empresa no ha cubierto en su inmensa mayoría", precisan, añadiendo que la cobertura de ausencias por incapacidades temporales, permisos reglamentarios, asuntos propios o vacaciones "son prácticamente inexistentes y los poquísimos contratos que se hacen son en su mayoría por cinco horas en lugar de siete".

Como consecuencia de la falta de personal, el trabajo diario de cada limpiadora "ha crecido de forma exponencial", teniendo asignados varios controles una sola persona y, en algunas ocasiones, hasta una planta entera. AO y CGT llaman la atención sobre el hecho de que las limpiadoras reciben llamadas constantes de las encargadas para dejar de hacer el trabajo habitual "y salir corriendo a cubrir otros puestos", por lo que todo se queda "más o menos hecho".

"La vergüenza que las limpiadoras del hospital pasamos ante familiares y pacientes cuando tenemos que trabajar así es verdaderamente enorme. No es culpa nuestra, pero sabemos que la mayoría de ellos no son conscientes de nuestras precarias condiciones", declaran estas trabajadoras.

Según AO y CGT, la Consejería de Salud sabía que los recortes impuestos en el pliego de condiciones que sacó hace dos años para la adjudicación de este servicio "únicamente podían conducir a una situación como la descrita" y, sin embargo, "lo hicieron sin el menor escrúpulo, entregando el servicio a una UTE contratada exclusivamente para reducir plantilla, cercenar derechos y exprimir a las limpiadoras a base de mano dura y engaños".

Por todo ello, piden "un cambio radical de escenario", lo que supondría arrebatar el servicio a esta empresa, a la vez que se garanticen mayores recursos económicos para personal, materiales y maquinarias de trabajo.