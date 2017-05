Romay: "El debate ha estado toda la vida sobre la mesa"

El Ayuntamiento no ha levantado ningún debate en torno a la posibilidad de que el Carnaval se celebre con una fecha fija. Ese debate "ha estado toda la vida sobre la mesa". Así lo entiende, al menos, la concejala de Fiestas, María Romay, que ayer se refirió a este asunto que ha cobrado fuerza en los últimos días. "Es rotundamente falso que el Ayuntamiento haya abierto ningún debate. Recuerdo que siendo chiquitita ya escuchaba en las peñas carnavalescas ese runrún sobre la fecha del Carnaval", afirmó Romay, que insistió en que achacar al Ayuntamiento "que ha provocado el debate es demagógico".

Pero ya que ha salido a la luz el debate -porque lo haya sacado el Ayuntamiento o por ese runrún de las peñas carnavalescas- la edil de Fiestas indicó que no iba a hacer "como el PP, que se ha llevado veinte años escondiendo el debate debajo de la mesa".

"Este debate es necesario", afirmó a continuación Romay, que expuso como ejemplo que el modelo de concurso de agrupaciones que se ha desarrollado este año obligaría a empezar en 2018 "el 6 de enero y juveniles e infantiles tendrían que cantar en diciembre". Llegó a extender la preocupación por esta organización del concurso de agrupaciones y del Carnaval en sí a los propios técnicos municipales, como argumento de apoyo al debate ciudadano que se ha originado.

"No veo la problemática de que la gente de la ciudad dé su opinión sobre este tema", indicó Romay, que hizo también un llamamiento a un debate sereno, "porque si no podemos debatir con salud sobre la fiesta de la ciudad, de poco podremos hablar entonces entre nosotros". No obstante, la concejala calificó de "temerario" la creación de la plataforma contraria a que se establezca una fecha fija para el Carnaval, justificando su negativa a que "ahora mismo lo que hay son opiniones únicamente".

El debate y la diferencia de opiniones confesó María Romay que llega al seno del equipo de gobierno, donde según dijo ayer no hay aún una postura unánime en torno a este asunto, "ya que hay compañeros que lo ven y otros que no". Precisamente por ello, ayer mismo estaba prevista un debate interno entre los concejales para abordar la cuestión.