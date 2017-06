Pablo Iglesias: "La medalla a la Virgen de Cádiz es una decisión muy laica"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el transcurso una entrevista concedida a Diario de Cádiz que se publicará en la edición de mañana domingo, ha hecho mención a la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de concederle la medalla de oro a la Virgen del Rosario, justificando la medida, pese a reconocer que, al principio, no lo entendió.

"Admito que cuando me enteré no entendía nada y tuve que llamar a Kichi para que me lo explicara. Para alguien de Madrid suena raro y no encajaría en otros ayuntamientos que gobernamos. Pero él me convenció. Me habló del carácter de dignidad popular que significaba esa Virgen y que en una ciudad como Cádiz, con esa tradición anarquista y liberal, esa Virgen, tan vinculada a las cofradías de pescadores, no va unida al conservadurismo que nos podría parecer desde fuera. Yo creo que Kichi lo ha manejado de una manera muy laica en el sentido de que se trata una muestra de respeto a los sentimientos populares demostrando que hay que convivir con distintos pareceres y tradiciones. Los urbanitas de izquierda tenemos que aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas en el pueblo", ha manifestado.