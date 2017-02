La Marea pide que no se cierren los recursos del SAS en vacaciones

No al cierre de recursos en periodos vacacionales. Esta será la primera propuesta concreta que entregará la Marea Blanca de Cádiz a la Delegación territorial de Salud, según se decidió en la última asamblea, celebrada el pasado miércoles 22 de febrero en el salón de actos de la Fundación Municipal de la Mujer.

"Este es el primer punto fundamental que vamos a plantear y será un termómetro para medir si tienen intención real de cambiar las cosas", comentaba ayer a este periódico el portavoz de la plataforma, Antonio Vergara, quien explicó que va a elaborar un documento "argumentando cómo influye el cierre de recursos en las listas de espera y lo entregaremos en la Delegación de Salud después de Carnaval. Si vemos que en Semana Santa, que es el próximo periodo vacacional, no hacen caso y cierran recursos, anularemos las mesas de trabajo que hemos previsto. Porque no vamos a trabajar sin sentido".

La Marea Blanca Gaditana acudirá a la manifestación del 28 de febrero en Sevilla

Así, Vergara insistía en lo que ya ha dicho en ocasiones anteriores: "Queremos hechos, no buenas palabras. Lo que cuentan son los hechos y si no hay una respuesta real con hechos, no seguiremos trabajando, porque será para nada".

El portavoz de la Marea Blanca Gaditana afirmó que lo que sí continuarán serán las movilizaciones, "que son independientes del proceso de reuniones porque desgraciadamente, entendemos que sin movilización no hay posibilidad de conseguir nada". Anunció que la próxima será "pronto", sin concretar fecha.

Respecto a la participación en la manifestación de mareas blancas de Andalucía, convocada para el próximo martes 28 de febrero, la asamblea de la Marea Blanca Gaditana decidió por unanimidad acudir. Según Antonio Vergara, irán tres autobuses desde Cádiz a esta manifestación que se celebrará en Sevilla. "Las marchas por la Dignidad han hecho un llamamiento a todas las mareas y nos sumamos encantados", señalaba Vergara.

En un comunicado enviado ayer por la Marea Blanca Gaditana, se apuntaba que "la manifestación tiene la intención de unificar las diversas luchas del territorio andaluz en un día importante para nuestra tierra y la Marea Blanca de Cádiz ha decidido sumarse".