Marea baja en Cádiz

En los últimos meses, han surgido movimientos en diversas capitales andaluzas reclamando una sanidad pública "digna", con mejores prestaciones y sin recortes. Granada fue la primera en salir a la calle el pasado mes de octubre, en una manifestación liderada por el médico de Urgencias Jesús Candel (conocido como Spiriman), y, desde entonces, en esta ciudad ya se han llevado a cabo cuatro manifestaciones multitudinarias. En cada una de ellas, se han ido sumando otras capitales de provincia, de tal manera que en la última, que tuvo lugar el pasado domingo 15 de enero, salieron a la calle miles de personas también en Sevilla, Málaga y Huelva.

Pero hasta ahora, en Cádiz no se aprecia movimiento al respecto, a pesar de que la situación sanitaria es como mínimo igual que en el resto de Andalucía y a pesar de haber salido a la luz supuestas irregularidades graves en el Hospital Puerta del Mar, referencia para muchas patologías en la provincia.

La recién creada Marea Blanca Gaditana pretende convocar una manifestación

Solo un grupo de padres de niños con patologías colorrectales enmarcadas dentro de las enfermedades raras crearon hace unos meses un grupo de Facebook llamado Derecho a una Sanidad Digna para la Provincia de Cádiz, que cuenta con más de 6.500 miembros. En este grupo, padres e incluso profesionales de esta provincia y de otras de Andalucía expresan sus experiencias, sus protestas y lamentan la pasividad de los gaditanos ante lo que está pasando en el terreno sanitario.

Davinia, una de las madres creadoras de este grupo de Facebook, cree que la clave de que los ciudadanos de Cádiz no se movilicen está en que "aquí no tenemos un líder", como ocurre en Granada. "Están pasando cosas muy graves, que afectan tanto a los ciudadanos como a los profesionales, pero en Cádiz solo se mueve la gente por el fútbol y el Carnaval", lamenta; y plantea: "No entiendo que los propios profesionales no digan ¡basta ya! ¿De qué tienen miedo? Si todos se unen para denunciar la situación y se plantan, con todos no pueden; a todos no los pueden echar".

Cabe recordar que un grupo de profesionales del Puerta del Mar se atrevió a denunciar a través de este periódico la situación que se vive en el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo desde que está su actual director, pero todos lo hicieron de forma anónima por miedo a represalias. Una situación sobre la que habían llamado la atención médicos de la Unidad de Anestesia con un estudio en el que se exponían supuestas irregularidades en Cirugía General y por las que pedían una auditoría externa de esta Unidad. Pero la Dirección del hospital, en vez de investigar lo que estaba pasando, se limitó a negarlo y denunció a alguno de estos profesionales de Anestesia en la Fiscalía. Ya antes, los sindicatos Autonomía Obrera y CGT también habían llamado la atención sobre las supuestas irregularidades, y especialistas de Cirugía General habían solicitado por escrito contar individualmente y de forma anónima a los responsables del centro lo que estaba ocurriendo porque, según ese escrito, la situación era "insostenible". Pero la Gerencia desoyó la petición de estos facultativos e hizo llegar el documento al jefe de Cirugía. Según contaron fuentes cercanas a este Servicio, el responsable de la Unidad tomó represalias contra las personas que conocían la existencia de este escrito y pasó otro apoyando su gestión para que lo firmaran.

El Parlamento Andaluz aprobó el pasado mes de septiembre la realización de una auditoría externa en Cirugía General y Aparato Digestivo del Puerta del Mar, pero hasta ahora, no se ha hecho nada. Este periódico ha preguntado en varias ocasiones a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía si se va a llevar a cabo y no ha obtenido respuesta alguna.

Ante esta situación y otras que ocurren tanto en el terreno hospitalario como en Atención Primaria, se ha reactivado recientemente una marea blanca en Cádiz, que ha creado el grupo de Facebook Marea Blanca Gaditana, en defensa de la sanidad pública. Se trata de una "plataforma social" -según su portavoz, el médico Antonio Vergara-, integrada por ciudadanos y profesionales, además de sindicatos, partidos políticos, asociaciones y entidades de distinta índole. Entre ellas, la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública (ADSP), Ecologista en Acción, FACUA Cádiz, Comisiones Obreras, CGT, Autonomía Obrera, Izquierda Unida, Partido Comunista de Andalucía, Ganemos Cádiz, Podemos Cádiz, la Asociación de Familiares de Enfermos Duales (AFEDU), la Asociación de Eventuales del SAS (AESAS), 15-M San Mateo y la Asociación Solidaria Ánfora.

Antonio Vergara reconoce que en Cádiz "la gente está dormida", por eso ha surgido la idea de relanzar esta marea blanca intentando aglutinar al mayor número de personas. "Nos interesa la movilidad social y que los ciudadanos se activen por su sanidad, por su sistema y su salud", señala.

Esta semana, la Marea Blanca Gaditana ha celebrado una asamblea en la que se ha dejado claro que su objetivo único es la defensa y mejora de la sanidad pública. "Este es el punto que nos une y habrá que evitar injerencias partidistas o sectoriales que puedan dividir la plataforma", afirma Antonio Vergara, quien destaca como aspecto importante del funcionamiento de esta plataforma que el método de decisión de la asamblea será el consenso. Detalla que si no es posible, se pasará a la votación y si el resultado de dicha votación es ajustado, se consensuará que se decida en la próxima asamblea.

Otro punto esencial que han acordado sobre el funcionamiento es que en las reuniones, el consenso se alcanza con las personas que están en la asamblea, y no con las organizaciones. De hecho, ninguna organización después de dicho consenso presencial puede rebatir lo acordado por decisión de sus cúpulas organizativas. Este método significa que las decisiones de la asamblea son individuales, aunque una persona represente el sentir de alguna organización.

El próximo miércoles, esta plataforma celebrará una nueva asamblea para aprobar un manifiesto que se presentará en una rueda de prensa junto con una manifestación que pretende organizar.

Lo que todavía no tienen claro sus miembros es si participarán en la manifestación convocada en Sevilla el día 28 de febrero, a la que está previsto que acudan las mareas blancas de las demás provincias andaluzas.

"Queremos saber quién convoca esa manifestación y si hay un manifiesto común. Porque nosotros no tenemos espíritu partidista. Lo que perseguimos es que arreglen de una vez la enorme deficiencia que hay en el sistema sanitario público. Por eso, si cada marea va por su cuenta, iremos, pero si es una convocatoria de determinados políticos, no vamos. Estamos a expensas de eso", explica Vergara.

Este médico quiere hacer, en nombre de la Marea Blanca Gaditana, un llamamiento a la ciudadanía de Cádiz para que se movilice "de forma civilizada pero contundente. Hay motivos más que suficientes. No podemos seguir con tanto conformismo o desmovilizados ante lo que está ocurriendo. El sistema es del ciudadano y éste es el que debe reivindicar". Por eso, ve la necesidad de que se unan más personas a esta marea para que sea una gran plataforma social y el día de la manifestación salgan a la calle miles de personas, como ha ocurrido en otras capitales andaluzas.