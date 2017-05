La Hermandad del Rocío no estará en la magna

La Hermandad del Rocío de Cádiz no estará en la procesión magna mariana que se celebra el 24 de junio en la ciudad al no poder procesionar el Simpecado en su carreta tirada por dos mulos, como consecuencia de la ordenanza de protección y defensa de los animales.

Según han explicado a Europa Press desde la Hermandad rociera, la ordenanza señala que el Ayuntamiento no colaborará o participará en "espectáculos con animales". De hecho, según han apuntado, el día de salida de su sede canónica hacia la Aldea almonteña no tienen problema "porque eso lo organiza la Hermandad y el Ayuntamiento no participa".

El problema ha surgido, según han explicado, cuando el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz ha pedido ayuda al Ayuntamiento, ya que el Consistorio se ha mostrado dispuesto a colaborar con la procesión magna mariana, pero no podría salir el Simpecado tirado por mulos, debido a la citada ordenanza municipal.

Por todo ello, la Hermandad rociera ha decidido no salir en la procesión magna, donde estaba previsto que saliera como primera de las cofradías y hermandades participantes en dicha celebración con motivo del 150 Aniversario de la proclamación por la Santa Sede de Nuestra Señora del Rosario Coronada como Patrona de Cádiz.