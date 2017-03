'El ángel de Cádiz' reafirma el gaditanismo de Emilio López

En el año de su 150 aniversario, Diario de Cádiz sigue recordando a los que hicieron posible que vaya a cumplir siglo y medio de vida el próximo mes de junio. La figura de uno de ellos, Emilio López Mompell, congregó el jueves en el Baluarte de los Mártires a más de 250 personas en la entrega de la segunda edición del premio a la copla más gaditana, cantada en el Concurso del Falla, que lleva su nombre y que ha recaído este año en el autor Tino Tovar y el popurrí de su comparsa 'El Ángel de Cádiz'. Precisamente en torno al Concurso de Agrupaciones giró la introducción del acto a cargo de José Manuel Sánchez Reyes, redactor de Diario de Cádiz, quien jugando con los nombres de algunas de las agrupaciones dibujó a Emilio López como "equilibrista del periodismo que ha pasado a la eternidad directamente desde su Cádiz norte".

Después del emotivo video en el que imágenes del periodista tuvieron como acompañamiento musical el pasodoble que Kike 'Remolino' le dedicó a su muerte tomó la palabra el presidente del Grupo Joly, José Joly, para quien la profesión que prestigió Emilio López "encaja a la perfección en un periodismo basado en contar bien lo que sucede, la defensa de los intereses de Cádiz y el acercamiento a los problemas e inquietudes de la gente". El de un Diario "que ha permanecido unido a los gaditanos empujado por las dos fuerzas más genuinas de la historia de la ciudad: la libertad y la independencia. A juicio de José Joly, Emilio López "forma parte del grupo de trabajadores del Diario que han brillado con luz propia. Periodistas peculiares que por su forma de ser han dejado honda huella entre los que los hemos conocido", citando a ilustres empleados que fueron o siguen siendo bandera de la casa. Y para reforzar la razón de ser del premio instituido para perpetuar su memoria, resaltó que Emilio López "entendía a Cádiz y a los gaditanos. Los comprendía con ese amor crítico que le impedía cebarse con nada ni con nadie".

También desgranó sentidas palabras sobre Emilio López la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, María del Mar Díez. "Fue el espíritu del Cádiz verdadero, Cádiz en estado puro", manifestó. Sobre el galardón que patrocina la institución a la que ella representa destacó que "ofrece un tributo a las raíces más profundas y propias del Carnaval, una fiesta de enorme valor y riqueza con la que la Fundación Cajasol tiene un gran vínculo y con la que venimos colaborando desde hace más de dos décadas. Nuestro apoyo al Carnaval forma parte del conjunto de actividades que la Fundación desarrolla en esta ciudad". Antes de felicitar a Tino Tovar y a Diario de Cádiz por sus 150 años, Díez concluyó que "hoy se premia al duende inexplicable y el talento de muchos gaditanos".

Representando al Ayuntamiento de Cádiz intervino la concejala de Fiestas, María Romay, quien en primer lugar excusó la ausencia del alcalde por motivos de fuerza mayor. Agradeció la "oportunidad" brindada por el Diario "de recordar a esta figura de la ciudad que entendía la idiosincracia del gaditano". La edil aseguró que no se le ocurría mejor homenaje "que otorgarle el premio que lleva su nombre a 'El ángel de Cádiz', pues dicen que cuando algo se mantiene en la memoria se convierte en inmortal y Emilio lo ha conseguido siendo periodista, lo que no es fácil. Porque los periodistas relatan los acontecimientos, pero casi nunca son protagonistas de los mismos". No restó halagos a 'El ángel de Cádiz', una comparsa "que ha demostrado un saber estar en el Concurso de chapó, con un compañerismo que muchas veces brilla por su ausencia". Y se refirió al autor como "mi Tino", al que ya admiraba antes de ser concejala y con quien ha trabajado en el Patronato "soñando un Carnaval distinto".

Tras la lectura del acta del jurado que ha otorgado el premio, Ascensión Vázquez, viuda de Emilio López, entregó a Tino Tovar la preciosa estatuilla de barro diseñada por el artista gaditano Fernando Benítez Gabriel. "Que el Diario en su 150 aniversario nos conceda este premio y que el premio lleve el nombre de Emilio López, para 'El ángel de Cádiz' es lo máximo", recalcó Tovar. El autor estimó que el rotativo del Grupo Joly "es una de las instituciones más gaditanas que conozco. No se entiende Cádiz sin su Diario ni el Diario sin su Cádiz". Y en cuanto a Emilio López afirmó que "junto a Pericón de Cádiz y Fernando Quiñones, son los tres exponentes del gaditanismo más grande del último siglo". Por ello finalizó su intervención con un rotundo "imagínense entonces como nos sentimos la comparsa y el autor, que este año hemos querido hacer un tributo a eso mismo, al gaditanismo". Por su parte, Ascensión Vázquez mostró el agradecimiento de la familia "porque este premio mantiene vivo el recuerdo de Emilio".

El colofón al acto lo puso la comparsa 'El ángel de Cádiz', que sobre el escenario interpretó la pieza premiada: el popurrí. Dulzura, fuerza y compás se dieron la mano para reafirmar el acierto de la elección del jurado en una composición que, como refleja el acta, "reúne los requisitos de gaditanismo que requiere la distinción, desarrollando en la misma las vivencias de un personaje pintoresco y castizo totalmente reconocible, que Emilio López perfectamente podría haber tratado y retratado en sus crónicas".

La copla dio paso a un cóctel en el que estuvieron presentes las anécdotas del añorado periodista entre los corrillos de amigos y familiares, demostrándose que Emilio López sigue muy presente entre quienes tuvieron la suerte de conocerle.