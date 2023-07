Los residuos que se pueden tirar en el contenedor marrón de Cádiz

La llegada de un nuevo contenedor de basuras en Cádiz será cuestión de meses. La ciudad aprovechará unas subvenciones procedentes de los Fondos Next Generation para implantar en sus calles un nuevo sistema de recogida selectiva de materia orgánica. El nuevo contenedor marrón, que aún no existe en Cádiz, vendrá a completar la variedad que ya ofrecen el gris (residuos sólidos), el verde (vidrios), amarillo (plástico), azul (cartón y papel) y naranja (aceites). El plazo de ejecución de esta subvención finaliza en diciembre de 2023.

El proyecto del Consistorio gaditano pasa por, en una primera fase, implantar estos contenedores en el casco histórico de la ciudad, cuya población se estima de 34.872 personas. Los costes totales ascienden a 187.500 euros (sin IVA), de los cuales el Ayuntamiento había solicitado el 50%, teniendo que asumir los otros 93.750 euros. La otra mitad será la que proceda de los fondos Next.

¿Qué se puede tirar en el contenedor marrón?

Según Ecoembes, una organización sin ánimo de lucro que cuida del medioambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases domésticos ligeros en España, con los restos que se depositan en el contenedor marrón se puede hacer compost, biorresiduo que puede aprovecharse como fertilizante e incluso como generador de energía.

En este contenedor, por tanto, deben depositarse restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados.

No deben tirarse en él restos que no son orgánicos como objetos de cerámica, pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo, polvo, etc.