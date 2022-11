Cómo ahorrar agua: consejos para reducir el consumo a 100 litros diarios

Un bien preciado como el agua se encuentra en peligro. Las lluvias no llegan en abundancia. Como consecuencia de ello, las reservas hídricas están a la baja. El volumen de los pantanos de la provincia de Cádiz estuvieron el fin de semana del 12 de noviembre al 22,8%. En 2021, por las mismas fechas, estuvieron al 29,15% de su capacidad. Y no solo eso, desde el principio de la estación otoñal, ya se han perdido dos puntos. El paisaje que ofrece estos días un embalse como el de Zahara de la Sierra es perturbador, al constatarse de inmediato zonas que antaño no eran visibles al estar tapadas por el agua.

El desolador contexto está poniendo en alerta a instituciones públicas como Aguas de Cádiz, que desde este noviembre impulsa una campaña llamada Reto 100. Su finalidad: hacer que los gaditanos pasen a consumir 100 litros diarios por persona. Para ayudar a la ciudadanía, incluso han creado una calculadora donde introducir el consumo según factura y el número de personas por casa. El resultado es una estimación de cuál es el nivel de gasto actual y un mensaje para concienciar en caso de que no se cumpla el objetivo.

Cómo conseguir ahorrar agua en Cádiz

El consumo de agua diario se ve disparado por electrodomésticos poco eficientes o hábitos irresponsables. Los consejos aportados por Aguas de Cádiz en su web, se dividen entre buenos y malos usos.

Qué se debe hacer

Usar el lavavajillas consume entre 18 y 50 litros por uso. En este caso, es importante usarlo cuando esté lleno. Tanto por ahorro de agua como de energía.

En las duchas, cerrar el grifo mientras se enjabona el cuerpo supone de 35 a 70 litros de gasto.

Cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes: 1,5 litros.

Mecanismos de media carga en la cisterna: 6 litros.

Reparación de las fugas de agua hasta la última gota para evitar un gasto de 10.000 litros anuales.

Cambia el agua de la fregona solo cuando sea necesario para consumir entre 15 y 40 litros.

Qué no se debe hacer