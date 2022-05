¿Qué centros comerciales abren este 2 de mayo en Cádiz?

Este puente de mayo es particular porque no todas las comunidades han decidido pasar al lunes 2 de mayo la festividad del Día del Trabajo, que coincidió ayer con un domingo. Andalucía es una de las regiones que sí ha establecido este lunes como día festivo aunque eso no vaya a suponer un impedimento para realizar compras puesto que la mayor parte de los centros comerciales de la Bahía estarán abiertos esta jornada.

En Cádiz, El Corte Inglés abre con horario especial pero muy amplio: de 11:00 a 21:00 horas. En su página web indica además que abrirá con este horario todos los domingos y días festivos hasta el 12 de junio.

En San Fernando, Bahía Sur abre de 10:00 a 22:00 horas. La parte de restauración y ocio alargarán un poco más la apertura hasta las 22:30 horas.

En El Puerto, el Parque Bahía Mar abre en su horario habitual, de 8:00 a 00:00 horas. En la misma línea también el centro comercial portuense El Paseo.

En Jerez, IKEA está abierto en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

En Luz Shopping, todos los establecimiento abren también abre este lunes de 10:00 a 22:00.

Por último, Área Sur también abre hoy lunes.

Horario de Mercadona

En lo que se refiere al 2 de mayo, Mercadona estará abierto en aquellas comunidades en las que no se considera festivo este lunes, es decir, en toda España menos en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia. Tal y como refleja el buscador de supermercados de Mercadona, en estas comunidades la cadena no estará operativa el lunes.

Horarios en Carrefour, Día, Lidl, Aldi

Carrefour sí abre este lunes festivo sus supermercados en Cádiz aunque los horarios pueden variar levemente. En este buscador puedes localizar tu tienda más cercana.

Día también atenderá al público esta jornada. Puedes concretar el horario del local más cercano en esta página.

En el caso de Lidl sí es necesario consultar previamente el horario de la tienda en cuestión. El buscador es este.

Para saber las aperturas de Aldi, este es el enlace con los horarios de las tiendas, especialmente importante en las comunidades donde es festivo.