Guía con los principales consejos para viajar en coche en Semana Santa

En cuestión de días comienza la Semana Santa y son muchos los gaditanos que deciden viajar. Si es tu caso y sales es coche, es importantísimo tener mucha precaución en carretera. Así lo remarca la Guardia Civil y la DGT, que afrontan la campaña de cara a una de las semanas con más afluencia de tráfico en las carreteras españolas. "Lo más importante es llegar", recuerdan, y aquí os dejamos algunos de los consejos que ofrecen:

Pon el coche a punto:

Lo primero que tienes que hacer antes de viajar es llevar el coche al taller para que le hagan una revisión. Seguramente esté en buen estado y no haya que hacerle nada, pero es mejor prevenir que tener que llamar a la grúa porque has tenido un problema a mitad de camino. Esto puede suponer un gran inconveniente en medio de unas vacaciones.

Las reglas básicas:

Se incide siempre en esto, pero es vital descansar antes de emprender un viaje en coche y dormir las horas suficientes antes de salir a viajar por carretera. Comer bien, aunque no copiosamente, mantenerse hidratado durante el viaje y realizar descansos cada dos horas. Y si, es posible, evite las hora punta para viajar.

Estudia tu trayecto:

Hoy día confiamos mucho en nuestros GPS de cara al viaje, que sin duda es una gran ventaja. Pero es importante echar un vistazo y mirar las carreteras que queremos coger ante de iniciar el trayecto por si en un momento determinado nos dejan tirados las nuevas tecnologías.

Consejos si llueve:

Si el desplazamiento coincide con algún de lluvia, hay que tener en cuenta que la distancia de frenado en estos casos se alarga y la visibilidad se reduce. De hecho, la DGT detalla que la diferencia entre frenar en asfalto seco a 90 km/h y hacerlo con el piso mojado es de 32 metros más. Por todo ello, es imprescindible aumentar la distancia de seguridad en caso de precipitaciones.

Igualmente, hay que evitar las maniobras bruscas, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado. Junto con sistemas de ayuda a la conducción como el ABS, el ESP o el detector de suelo mojado.

¿Qué hacer si te encuentras un accidente?

Según la Guardia Civil, si te encuentras un accidente en la carretera no debes precipitarte a acudir a auxiliar. Lo primero que debe hacer es avisar a los demás automovilistas para que no se produzcan más colisiones. Hay que avisar inmediatamente a la Guardia Civil a y a los servicios de Emergencias 112; cierre el contacto de los vehículos accidentados y no toque la palanca de cambio; al atender a los heridos no muevas a aquellos que están atrapados y tampoco es conveniente a mover a los que están inconscientes, pues es preferible esperar a que lleguen los sanitarios; aplique las técnicas de los primeros auxilios solo si las conoces bien. Y por último tome nota de los vehículos involucrados que decidan marcharse.