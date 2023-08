Conciertos en Cádiz del 7 al 13 de agosto: Leiva, Viva Suecia, Lola Índigo, David Bisbal, Pablo Alborán y muchos más

Otra semana más el Concert Music Festival llevará gran parte del peso de los conciertos en la provincia de Cádiz. Al festival de Chiclana de la Frontera se le suman el Bahía Sound Day y otras actuaciones en San Fernando y los directos del Tío Pepe Festival de Jerez.

Los conciertos del Concert Music Festival del 7 al 13 de agosto

Lunes 7 de agosto – Taburete – 22.30 horas

El grupo madrileño formado en 2014 por Willy Bárcenas, cantante del grupo, y Antón Carreño, guitarrista, ha vuelto a los escenarios para presentar en directo su nuevo álbum, Matadero 5.

Martes 8 de agosto- Pablo López – 22.30 horas

Tras un año de silencio en los escenarios, Pablo López, una de las figuras más importantes del pop contemporáneo. En los últimos meses ha lanzado dos sencillos para ampliar su repertorio, 'Quasi' y 'El Abrazo Más Grande de Todos los Tiempos'.

Miércoles 9 de agosto – Pablo Alborán – 22.30 horas

Pablo Alborán presenta en Chiclana su nuevo álbum 'La Cuarta Hoja' con una nueva gira con la que recorrerá las principales ciudades de nuestro país.

Jueves 10 de agosto – David Bisbal – 22.30 horas

David Bisbal regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo 'Me siento vivo Tour 2023', un show que incluye un renovado repertorio que abarca los temas de su nuevo disco, siendo uno de los más innovadores de su carrera. Donde encontraremos desde pop con sonido ochentero, pasando por pop latino, hasta bachata, disco y grandes baladas atemporales.

Viernes 11 de agosto – Fangoria + Las Nancys Rubias – 22.00 horas

Fangoria + Nacys Rubias son la combinación perfecta para un show. Primero, estarán las de Nancys Rubias con un concierto de locura con Mario Vaquerizo y un concierto completo de Fangoria, liderado por Alaska, con un final sorpresa.

Viernes 11 de agosto – Robin Schulz – 23.45 horas

Robin Schulz es un DJ, compositor y productor alemán de música electrónica, que saltó a la fama con su aclamado remix de Waves (feat. Mr. Probz) y obtuvo el éxito mundial con “Prayer in C (feat. Lilly Wood & The Prick)”.

Sábado 12 de agosto – Gipsy Kings – 22.30 horas

El legendario grupo Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo, con más de 20 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y dos premios Grammy, cantará grandes éxitos como ‘Bamboleo’, ‘Volaré’ o ‘Djobi Djoba’ entre otros.

Domingo 13 de agosto – Lola Índigo – 22.30 horas

La madrileña, una de las artistas del panorama urbano más aclamada en la actualidad, visitará Concert Music Festival para presentar un espectacular directo con éxitos como ‘Ya No Quiero Na’, ‘Mujer Bruja’ o ‘Maldición’.

Los conciertos del Bahía Sound del 7 al 13 de agosto

Viernes 11 de agosto – Álvaro de Luna – 22.00 horas

El artista sevillano, que inició su carrera en solitario en 2020 con ‘Juramento eterno de sal’, ofrecerá al público los temas de su primer disco en solitario, ‘Levantaremos el Sol’.

Sábado 12 de agosto- Bahía Sound Day: Leiva, Viva Suecia, Second y Hermanos Dalton – 20.00 horas

Leiva, con más de media vida de trayectoria musical, es multiinstrumentista y compositor de letra y música de todas sus obras, ha trabajado con artistas como Joaquín Sabina, Bunbury, Rosario Flores, Iván Ferreiro o Arcángel. Como artista en solitario, acumula más de 170.000 discos vendidos, billones de reproducciones en plataformas digitales de audio y se acerca al medio billón de reproducciones en las de video.

Viva Suecia se ha consolidado en tiempo récord como una de las principales bandas de rock independiente nacional. La banda ha sido cabeza de cartel de los principales festivales del país y cuenta con auténticos hits como ‘A dónde ir’, ‘Bien por ti’, ‘Lo que te mereces’, ‘Hemos ganado tiempo’ o ‘La voz del presidente’.

Second se despedirá de los escenarios por todo lo alto, ofreciendo uno de sus últimos conciertos en lo que promete ser “un momento mágico para la banda y para el público del festival”, en un show donde repasarán su trayectoria musical

Por último, los isleños Hermanos Dalton jugarán en casa y serán una “auténtica revolución” con su sonido power pop.

Los conciertos del Tío Pepe Music Festival del 7 al 13 de agosto

El festival que se celebra en Jerez contará esta semana con las siguientes actuaciones: