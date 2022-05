“La Feria es todo un revulsivo, es nuestro rincón especial”

La Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de las Virtudes fue es una de las organizaciones más emblemáticas de la localidad gaditana de Conil. Constituida en 1963 y formada por agricultores de la comarca para comercializar frutas y hortalizas, la cooperativa cuenta con 400 socios de los municipios de Barbate, Chiclana, Conil, Vejer, Medina Sidonia, y Puerto Real y comercializa hasta 60 variedades distintas de frutas y hortalizas cuidados de manera manual.

La cooperativa conileña es un protagonista fijo en la Feria de Primavera de El Colorado, ya que, además de mantener vivo ese origen agrario que tiene la fiesta, todos los años los agricultores de Las Virtudes seleccionan a un personaje público para regalarle su peso en frutas y hortalizas para su consumo personal. Al terminar la feria, donan a una ONG todas las cajas que han estado expuestas. Hablamos con Bartolo Ramírez, presidente de la cooperativa desde hace 24 años.

–Regresa la Feria tras el parón obligado por la pandemia. ¿Qué supone esta edición?

–Tenemos muchas ganas. Retomar la Feria tras dos años supone mucha alegría para todos y un revulsivo, porque la feria del Colorado en Conil se llena y es nuestro rincón especial. Que ya podamos entrar dentro de la normalidad es todo un logro, aunque aún queda mucho por venir, y hay que tirar hacia adelante.

–Uno de los momentos más importantes es cuando otorgáis vuestro premio, ¿A quien vais a pesar este año?

–Este año vamos a pesar al alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez. El premio será el sábado 4 de junio.

"Queremos que sea una Feria tranquila, que vengamos con moderación, sin grandes aglomeraciones"

–¿Por qué le habéis escogido?

–Porque nos atiende y nos escucha. Cuando le llamo por teléfono me lo coge, y si no me puede atender, me llama luego. El hombre todo hace todo lo posible por atendernos. Eso lo hemos tenido en cuenta y lo tenemos que reconocer. Anteriormente ya hemos premiado a personal de la Diputación, de la Junta, a concejales, a funcionarios...

–Primero la pandemia de Covid, luego la subida de los precios y la huelga de transportistas... ¿Cómo ha vivido el sector agrícola conileño estos dos años de pandemia?

–Han sido años muy duros y hemos pasado de ser héroes en tiempos del Covid a ser villanos en tiempos de la huelga. Cuando llegó la pandemia el sector primario era el mejor, el que seguía ahí y a nadie le faltó productos del campo, hablo de todo el sector primario en general. Desde la Cooperativa hicimos muchísimas donaciones de productos a Cáritas, al Banco de Alimentos, a Cruz Roja... Donamos más de 2.000 pantallas a los hospitales, y fabricamos en nuestro semilleros compuestos para desinfectar las calles del pueblo. Hicimos un esfuerzo tremendo.

Pero luego, pasamos a ser unos villanos. La escalada de precios que tenemos está siendo dura. Si el año pasado nos costaba 8 euros un saco de abono y ahora son 24, y el kilo de plástico nos cuesta 5 euros. Nos se nos ha tenido en cuenta. Para colmo, con la huelga de transporte lo pasamos muy mal y se nos estropearon muchos productos. Hubiéramos agradecido un poco de respeto, la verdad. Por la huelga se tuvieron que ir muchas personas al paro, que después paulatinamente se han ido incorporando. Nos hacían piquetes a nuestro propio transporte.

–¿Cuál es la situación ahora para la cooperativa?

–Ahora mismo estamos entre ahí ahí, no estamos lo bien que quisiéramos, pero sí mejor que hace seis meses. El tomate ha recuperado algo de precio y eso es una alegría para el sector. El Ministerio de Agricultura tampoco se ha esforzado mucho en ayudarnos, no nos rebajan los módulos de Hacienda.

–Por último, ¿Qué mensaje lanza para que visitemos la Feria?

–Que venga el público, claro, pero que vengamos con moderación, sin grandes aglomeraciones. Me gustaría que fuera una Feria normal, tranquila, que ya vendrán tiempos mejores para más multitudes.