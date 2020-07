El puerto de Cádiz como punto neurálgico

La sede de Diario de Cádiz acogió un desayuno informativo con la presencia de Teófila Matínez, presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC) y una importante representación del sector portuario entre los que se encontraban: Bernardino Copano, presidente de los Empresarios del Puerto Marítimo de Cádiz; Rafael Ferández, director general de Bayport; Alejandro Sánchez, representante de Olivia Petroleum; Manuel Rosell, gerente de Carlos Rosell; y Susana Uyá, directora de logística de Suardíaz en Huelva, Algeciras y Cádiz.

El encuentro sirvió para hacer balance de estos convulsos meses de pandemia y vislumbrar las oportunidades de futuro a corto, medio y largo plazo. Alejandro Sánchez puso de manifiesto el comercio internacional de Olivia Petroleum y la importancia de tener su sede en Cádiz porque es un punto estratégico para la comercialización de biocombustible. En este sentido, aseguró que "la pandemia no ha perjudicado a la economía verde. Hemos conseguido ampliar la empresa y proliferar la contratación en estos meses".

Además entiende que debería haber mayor comunicación con las instituciones ya que "son los aires que está marcando Europa".

Por su parte, Bernardino Copano, voz oficial de los empresarios del Puerto Marítimo de Cádiz, contó que el coronavirus ha marcado una experiencia con varias fases que les llevó a la reorganización y al teletrabajo. Reconoce que el impulso con la entrada de las Islas Canarias ha resultado una gran alegría porque ha generado industria en el sector.

Por su parte, en Bayport se mantienen prudentes ya que, en palabras de Rafael Fernández, están "temerosos por la crisis que está por llegar". Durante estos meses han ido marcando la estrategia semana por semana ya que la situación ha sido muy cambiante. Al principio, en el mes de marzo, Bayport tuvo un crecimiento de un 40%. En abril y mayo bajo ligeramente y ahora en junio y julio ha vuelto a subir. Considera una gran motivación que "no hayamos tenido que hacer ERTE", si bien lamenta que uno de los problemas del puerto es el crucero, aunque espera que puedan llegar pronto a Cádiz mientras "haya garantías de cobro".

Para Manuel Rosell, que representó a la compañía Carlos Rosell ha sido un tiempo complicado y la preocupación no le abandona, aunque afirmó estar "mucho mejor de lo que esperábamos, ya que nosotros tenemos bastantes clientes del sector de la alimentación". En lo positivo asegura que tienen en marcha dos proyectos aprobados antes de la crisis sanitaria y que siguen en marcha y a buen ritmo, con visos de ser una realidad.

Susana Uyá reconoce que gracias a la diversificación que llevó a cabo Suardiaz en la anterior crisis de 2007, "hemos podido amortiguar la crisis actual y, por ende, el impacto no ha sido tan fuerte, aunque seguimos preocupados con la situación que vemos y que se vislumbra".

“El nodo ferroviaria supone una oportunidad de negocio para el puerto, Delphi, Las Aletas y Jerez”

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez reconoció que en su caso la posibilidad del teletrabajo "me ha permitido estar en muchas reuniones internacionales". Se muestra convencida de que el Puerto de la Bahía de Cádiz es un espacio privilegiado para la conectividad y reconoce que esto es un punto clave de la estrategia de la APBC. Asegura que "Cádiz está en el punto neurálgico del mundo y es un hecho al que tenemos que darle la importancia que tiene". Entiende que en Cádiz está fallando algo muy importante "que no se vende en el comercio exterior”. Teófila Martínez afirma que este tema es una política de Estado y que, por tanto, debe ser llevado por el Gobierno nacional a través de la cartera del Ministro de Exteriores. "Hay que competir con el extranjero" corrobora, recordando que "a nivel internacional deben ponernos en el mapa". Para todo esto, comprende que el ferrocarril es imprescindible y está satisfecha con su funcionamiento en los primeros meses. "Hay que arriesgar, el que no hace nada ni acierta ni se equivoca. Pero hay que saber trabajar con la incertidumbre”, concluye.

En cuanto a la conectividad, Alejandro Sánchez, de Olivia Petroleum, ratificó que "le da una gran ventaja a Cádiz y al resto del mundo siendo muy importante que la institución funcione".

Respecto a la bajada de tasas y el aumento de bonificaciones por parte de la APBC, Bernardino Palomo reconoce que es muy importante la gestión y la inversión en los empresarios porque deben ir aparejados, ya que “si le bajas las tasas a los empresarios estos pueden invertir con mayor libertad”.

Rafael Fernández, presidente de Bayport pidió al sector que trabaje unido por el bien de la actividad naviera y portuaria. "El puerto y los empresarios tienen que estar unidos. La gente no tiene asumida la labor de equipo" aseguró. Reconoció en este sentido que "hemos sacado un proyecto pero los empresarios no responden, debemos estar todos unidos ya que podemos hacer grandes cosas que nos beneficien a todos”.

Respecto a esta temática, Teófila Martínez ahonda en la idea mencionada con anterioridad: "hay que vender". Y para ello explica un ejemplo que está alcanzando grandes acuerdos. "En este momento marroquíes, canarios e iberoamericanos han creado un triángulo que está llevando grandes comercios a estas tres zonas gracias a la unión de los empresarios". En este sentido Teófila afirma que "estamos peleando para que haya una buena logística en el Puerto de Cádiz".

Durante el desayuno informativo se trató el tema de la posible línea con Marruecos que quedó estancada porque "aduanas y transportistas no se ponían de acuerdo", recordó Susana Uyá, quien apostilló que "por nosotros no va a quedar". El resto de representantes congregados reconocieron que es un tema que hay intentar retomar por el bien del Puerto de Cádiz, aunque Teófila se mostró paciente. "Yo esperaría a que pueda haber certezas porque sino las expectativas generan frustración".

También se trató la noticia de la llegada del tren por distintos puntos al Puerto de Cádiz. Teófila confirmó que el ferrocarril es un nodo logístico con cuatro oportunidades de negocio: el puerto, Delphi, las Aletas y Jerez. En este punto, Manuel Rosell afirmó que "el tren traerá nuevas oportunidades de negocio".

Sin lugar a dudas, el negocio portuario más perjudicado por la pandemia del coronavirus es el crucerístico. Parado desde marzo con el inicio del estado de alarma no termina de encontrar una solución. En este aspecto, la presidenta de APBC, afirmó que "los cruceros son más importantes para la ciudad que para el propio muelle, esperamos que para primeros de 2021 esté todo controlado y haya una subida importante".

Martínez reconoció que "propuse rutas nacionales que recorrieran toda la costa española con los pertinentes controles sanitarios y pudieran empezar y terminar en Cádiz. Al final sería como no salir de España y se tendría más controlada a la población que apostara por los cruceros, es decir, nos preparamos para que todas las condiciones que se dieran fueran seguras".

Respecto a la seguridad, Teófila Martínez se felicitó por que en las tres lonjas de Cádiz no haya habido casos de coronavirus debido sobre todo a que se lo han tomado muy en serio desde el primer día. "Allí entran unas trescientas personas a diario, pero han ido con mascarillas y respetando las indicaciones sanitarias desde el principio".