Algeciras, el puerto más eficiente de Europa

El Puerto de Algeciras es el más eficiente de España, Europa y el Mediterráneo y el 10º del mundo. Así lo establece el ranking Container Port Performance Index (CPPI), elaborado por el Banco Mundial y la consultora IHS Markit, que encabezan los puertos de Asia. Algeciras es, por tanto, la única dársena no asiática que entra en el TOP 10 de una lista liderada por el puerto japonés de Yokohama, al que siguen King Abdullah (Arabia Saudí) y Qingado (China).

Tras conocer estos importantes datos, el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha querido felicitar a todos los que con su esfuerzo diario hacen posible que el Puerto de Algeciras esté situado en un lugar preferente e insiste en la necesidad de que lleguen las inversiones en infraestructuras ferroviarias y conectividad terrestre que la dársena del Estrecho requiere para exprimir todo su potencial. No en vano, en 2020 el Puerto de Algeciras volvió a cerrar el ejercicio superando los 100 millones de toneladas de Tráfico Total.

Conectividad

A la eficiencia, Algeciras suma su alta conectividad marítima. En la actualidad, el Puerto de Algeciras enlaza de forma directa y sin trasbordos con 200 puertos y 75 países.

Uno de los últimos servicios anunciados es el que traerá este mes de julio a los buques de la naviera coreana HMM pertenecientes a la denominada “Algeciras Class”, por el nombre del primer barco de la serie de portacontenedores más grandes del mundo con capacidad máxima de 23.964 TEUs en sus 400 metros de eslora y 61 de manga.

Se trata de la línea Far East 4 de The Alliance (alianza formada por las navieras HMM, ONE, Hapag Lloyd y Yang Ming) que incorpora escala en la dársena andaluza en su conexión entre puertos de Corea del Sur, China y el Norte de Europa.

APM Terminals Algeciras

Precisamente una de las compañías clave en esa conectividad es APM Terminals Algeciras, que recientemente ha ampliado su plazo concesional en el Muelle Juan Carlos I hasta 2032, tras la aprobación del Consejero de Administración de la APBA.

La empresa solicitó 8,4 años adicionales, plazo máximo de ampliación en virtud del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio y la Disposición Transitoria 10ª de la Ley de Puertos y tras informe favorable de OPPE. Además se comprometía a realizar importantes mejoras en la terminal, en concreto la adquisición de 12 grúas RTG, la automatización de la puerta y la instalación de 500 enchufes para contenedores reefer, inversiones que están ya ejecutadas en la terminal de contenedores de mayor actividad en el Mediterráneo.

Y para que la terminal pueda seguir acogiendo buques cada vez más grandes, la APBA ha sacado a licitación el proyecto para la sustitución y mejora de los elementos de atraque y defensa del Muelle Juan Carlos I. El objetivo es sustituir y reparar las 240 defensas existentes para adaptarlas a las nuevas generaciones de buques portacontenedores capaces de transportar más de 23.000 Teus.

Así, los futuros megaships podrán seguir atracando en la terminal de APM Terminals Algeciras con las máximas garantías de seguridad y operatividad. Para ello la Autoridad Portuaria invertirá 3 millones y medio de euros y contempla además, la reparación o sustitución, según su estado, del resto de elementos que componen el equipamiento del muelle, como bolardos, escalas, viga cantil o pavimento anexo. En 2020 las terminales del Puerto de Algeciras operaron 147 megaships, 75 de ellos en el Muelle Juan Carlos I.

Ferrocarril

En cuanto a conectividad terrestre, en carreteras, este mes de julio ha traído una buena noticia ya que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sacado a licitación el desdoble al Acceso Sur del Puerto de Algeciras desde la N-340 en Tarifa, cuyas obras podrían comenzar el próximo año.

Por el contrario, en el ámbito ferroviario, el Puerto de Algeciras sigue insistiendo en la necesidad de una apuesta definitiva por el ferrocarril con inversiones urgentes en el Ramal Central, doblemente prioritario para la Unión Europea por ser punto de partida tanto del corredor Mediterráneo como del Atlántico.

El tramo Algeciras-Bobadilla/Antequera-Córdoba-Madrid-Zaragoza es esencial para vertebrar Norte y Sur Peninsular y dar salida al creciente tráfico de importación y exportación. Además es fundamental no sólo para ser más competitivos, sino para ser más sostenibles, uno de los pilares de la estrategia del Puerto de Algeciras.