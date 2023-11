La tradición más navideña

El Belén es una de las costumbres más entrañables de la Navidad en medio mundo. Y la provincia de Cádiz no iba a ser una excepción. Todo lo contrario. Aquí hay una importante tradición que tiene a Jerez como referente. No en vano, su Asociación de Belenistas es la más veterana de Andalucía y una de las más prestigiosas de España. Sin embargo, no es la única que tiene tal notoriedad. Con el tiempo, se le han unido entidades de otros municipios, como es el caso de las de El Puerto, San Fernando, Cádiz, Chiclana, Sanlúcar o Arcos, que gozan de gran renombre.

A esto se une la gran relevancia de la producción artesanal de sus afamados talleres dispersos por toda la geografía gaditana. No hay que olvidar que, durante los siglos XVI XVII, Andalucía alcanzó gran popularidad por las elaboraciones artísticas, en la que participaron grandes autores como Luisa Roldán La Roldana, Pedro Duque Cornejo, Cristóbal Ramos y José Risueño, entre otros. Asimismo, aunque esta costumbre en España se introdujo en el siglo XV por la orden franciscana, extendiéndose a conventos y monasterio, Sanlúcar de Barrameda tuvo un papel clave en la introducción de los belenes en los hogares, que se inició en la aristocracia. En 1576, el VII duque de Medina Sidonia, don Alonso Pérez de Guzmán El Bueno, encargó uno para la capilla de su palacio, pero se sabe que ya su esposa, doña Ana de Silva y Mendoza, mandaba montar, en su oratorio particular, uno desmontable sobre una estructura de madera.

En la actualidad, recientemente, se ha puesto de manifiesto el importante papel de la provincia de Cádiz en esta tradición navideña. Ha sido en el XXII Congreso Internacional de Belenismo, celebrado en Sevilla y que transformó a esta ciudad en la capital mundial de este arte, en el que conviven el delicado trabajo de profesionales con el tesón de los aficionados. Dos localidades gaditanas: Jerez y San Fernando, fueron subsedes de este encuentro, que sirvió para recordar, entre otras cosas, la huella de san Francisco de Asís en el belenismo y a la vez solicitar que este sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Por último, hay que destacar la trascendental labor que realizan los populares concursos de belenes, convocados por las más diversas instituciones y que, sin duda, hacen que esta tradición se mantenga viva y sirva para su difusión y promoción.