–No, era real como la vida misma. Es muy injusto verte responsable de una deuda que tú no has generado, que viene de otros gobiernos municipales anteriores, y que la Justicia actúe contra tus propios bienes. Hice saber la injusticia que se estaba cometiendo conmigo en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía y en el TSJA. Tuve que pagar en tres ocasiones multas de 500 euros por esto. No quería arruinar mi vida personal y familiar y esta situación me hizo pensar en dimitir. Pero bueno, yo ante las adversidades me crezco y lo que hice fue gestionar para sacar adelante este problema que me asfixiaba con multas coercitivas y embargos de mis propios bienes. Fue con la ayuda del Ministerio de Hacienda, a través de los fondos de ordenación, el medio para pagar estas deudas. Y esta situación se ha arreglado, consiguiendo préstamos con interés por debajo del 1%.

–Creo que los vecinos lo han entendido porque, de lo contrario, no habríamos ganado las elecciones y además, con mayoría absoluta. Nos hemos tirado cuatro años conteniendo el gasto porque era absolutamente necesario. Era obligatorio. Era inviable tener un Ayuntamiento que disponía de 700.000 euros mensuales de fondos de impuestos de los ciudadanos y asumir el doble de gasto en nóminas de trabajadores. Esa situación se ha arreglado. Hemos contabilizado los gastos pendientes que no lo estaban de gobiernos anteriores. Se deben pero se están pagando. Esa contabilidad se está normalizando y eso nos permite pagar las nóminas puntualmente. Nos permite dar mejores servicios porque podemos invertir como en Ecorreciclaje, la empresa de la basura, que ha cambiado todo lo que es el parque móvil. O como en la Policía Local, que tenía vehículos de hace 20 años y ahora son nuevos. Y los más importante, que estamos pagando deudas y a los proveedores con el gasto corriente. Que le pregunten a los proveedores desde cuándo no cobraban con asiduidad. Es importante plantar las bases de la gestión económica para seguir adelante. Es cierto que tenemos problemas como la limitación presupuestaria. Aunque tengamos liquidez tenemos los presupuestos prorrogados. Esos gastos que no estaban en la cuentas del Ayuntamiento los hemos tenido que contabilizar y eso ha limitado las partidas presupuestarios. De ahí las continuas modificaciones de crédito y reparos. Teníamos tantas deudas heredadas que se están pagando con las partidas presupuestarias. El Ayuntamiento tiene una liquidez superior sin subir los impuestos.

–No tengo ninguna intención de fastidiar a Bornos, con la que me une muchos factores, pero este alcalde tiene la intención de mirar por los intereses de su pueblo. Es una inversión económica muy importante que va a crear actividad y empleo en Arcos y en la zona. Quiero ser muy escrupuloso con el cumplimiento de las normas urbanísticas, acústicas y ambientales del circuito. Si el proyecto cumple tiene que seguir adelante y si no seré el primero en decir no. Como alcalde tengo la obligación de tramitar ese expediente si ese proyecto tiene los informes favorables de los técnicos municipales. Luego será la Junta la que decida si es viable o no y yo respetaré lo que diga. Creo que es algo que nos puede beneficiar, que cambia los objetivos del primer proyecto, que fue rechazado por la Junta, y que pasa de ser un circuito de competición a ser de pruebas, que traerá a grandes multinacionales para desarrollar motores eléctricos. No hay nada de contaminación.

–Los alcaldes hemos actuado de buena voluntad siendo intermediarios entre las administraciones y los vecinos. No había información oficial al principio de los datos de contagio. Lo que existía eran rumores. Yo me atreví a dar esa información, que me buscaba llamando todos los días a hospitales y centros de salud y me informaba de los casos en el pueblo. La Junta de Andalucía entendió que lo que hacía no era lícito y creaba alarma social y agravio comparativo con otros pueblos y yo entendía todo lo contrario. Me dijeron que no debía hacerlo y por respeto institucional lo dejé. Afortunadamente, al tiempo, ya se empezó a dar los datos oficiales.

El nieto del ordenanza que dormía en el salón de plenos

Confiesa que tiene una relación muy personal con el Ayuntamiento de Arcos. Y no es para menos. Su abuelo materno, Isidoro Jaén, fue ordenanza durante 40 años del mismo. Un hecho que marcaría al actual alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, que acompañó durante largas noches a su abuelo en la Casa Consistorial de Arcos, ubicada en la magnífica y monumental plaza del Cabildo.

“Los ordenanzas de aquella época se quedaban a dormir en el Ayuntamiento porque había sólo un teléfono y si por algún motivo llamaban de noche tenían que ir a avisar al alcalde”, narra el regidor socialista, quien de niño lo mandaba su madre a dormir con el abuelo al Ayuntamiento para acompañarlo.

“Dormía con él en el mismo salón de plenos que hoy conocemos y recuerdo que me tiraba las noches en vela asustado mirando los cuadros de los personajes que hay en las paredes, que eran los mismos de entonces. Ahora cada vez que voy a un pleno me siento muy motivado, parece que estoy en casa. Mi abuelo me da mucha fuerza cuando presido un pleno, parece que me acompaña”, añade el regidor serrano.

La madrina política de Isidoro Gambín fue la ex alcaldesa de Arcos, Pepa Caro, quien lo reclutó entre 2003 y 2011 como concejal de Deportes para sus dos mandatos. Y de ahí pasó a la oposición durante el gobierno de colación del PP y la formación local de AIPro, que se sucedió hasta 2015. El actual regidor de Arcos, que lleva cinco años en el sillón de la Alcaldía, dice a las claras que en ese periodo de la oposición pasó la época “más mala de mi vida” porque no tenía ninguna experiencia política más allá del deporte y su gestión. Frente a él coincidió “con dos monstruos políticos como son Manuel Erdozain (AIpro) y Sebastián Ruiz (PP) que me dieron tanta caña que me hicieron ponerme las pilas para aprender muchísimo. Y gracias a ellos, tengo el conocimiento de la gestión política que tengo, porque me hicieron aprender y estudiar a marcha forzada con la caña que me daban. No tenía ni idea de las cuestiones urbanísticas y de otras áreas y eso me limitó”, rememora.

Así que llegaba a casa y se ponía a estudiar de noche, del orden de dos o tres horas diarias, para poder tener el conocimiento que le faltaba en la gestión municipal. “Eso fue una limitación que lo he superado con sacrificio personal. Recuerdo que hubo momentos que tuve hasta ganas de tirar la toalla, pero me superé”, añade Gambín. Dice el alcalde socialista, que es un deportista nato, que lo que más le gusta es tener contacto con los vecinos. “Es donde mejor me desenvuelvo”, apostilla. Y pone como ejemplo su labor en la radio municipal donde tiene un programa semanal y se enfrenta cuerpo a cuerpo con las quejas de los vecinos. “Lo que hago es responder con gestión e información, enfrentándome en directo. La gente puede llamar enfadada, pero entiende que el alcalde está ahí dando la cara para ayudar”, concluye.