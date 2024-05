La Mancomunidad acoge el inicio de una nueva edición del Orgullo Serrano

La sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra acogió este lunes un acto con motivo de la celebración de la XI edición del Orgullo Serrano, que este año se desarrolla en la comarca bajo el lema ‘Saca tu esencia, brilla con orgullo”.

Abrió el evento la vicepresidenta de área de Igualdad de esta Mancomunidad, Remedios Palma, quien reconoció los avances en la sociedad del colectivo, visibilizándose en espacios igualitarios. “Nos sentimos orgullosos de esta comunidad LGBTIQ”, expresó la también alcaldesa de Olvera, en esta celebración en la sede de la Mancomunidad, en Villamartín, hasta la que acudieron representantes de la Asociación Delta LGBTIQ, el presidente del ente supramunicipal, Carlos Javier García y alcalde de Grazalema, la diputada provincial de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez y regidores de la zona, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Asociación Delta LGBTIQ, Manuel Orellana, afirmó que esta edición se inicia con el lema ‘Saca tu esencia, brilla con orgullo”, con la intención de luchar contra la discriminación en todos los ámbitos, sea en lo laboral, familiar, la escuela, el entorno público… “Queremos que se nos entienda en una tolerancia completa”, apuntó.

El presidente de la Mancomunidad de la Sierra, Carlos Javier García, reconoció que se trataba de un acto cargado de simbolismo, que habla de avances, teniendo como escenario los 19 municipios de la Sierra. “El hecho de ser una comarca de interior no implica para que aquí, en este territorio, haya habido pequeñas revoluciones de los colectivos con el apoyo de las administraciones, ganando espacios día a día. Reivindicamos más que nunca que no se pueden dar pasos atrás en una causa justa y legítima de igualdad. Que lo que tenemos hoy son logros de la sociedad civil, apoyada en las instituciones, para escribir una página por los derechos y las libertades. No en vano, en este acto estamos representantes de la Sierra de distintas significaciones apoyando el Orgullo Serrano”, afirmó. El presidente de la Mancomunidad, Carlos Javier García quiso felicitar la labor de Delta y su “trabajo de fondo” en pos de defender sus derechos, recordando que tiene el empuje de los municipios de la comarca. “Estamos en el lado corrector de la Historia”, concluyó el presidente mancomunado.

Por su parte, la diputada provincial Susana Sánchez, recordó que nadie “debe ser rechazado por su identidad o amar de la manera que quiera”. Enumeró las acciones que desde la Diputación se realizan en pro de la igualdad y se centró en su intervención en los jóvenes “que son el futuro de nuestra sociedad”.

El ya tradicional acto del Orgullo Serrano en la Mancomunidad se cerró con la lectura de un manifiesto y la posterior izada de bandera en las dependencias de la sede de Villamartín.

La lectura fue a cargo de Joaquín Ramón Gómez, donde se reflejó los 20 años de lucha desde la conocida Ley Zerolo y los “ataques continuos durante este año en materia de delitos de odio”. En este aspecto, en el escrito se habló de espacios iguales y compartidos, “aunque algunos nos quieran empujar de vuelta a los armarios”, denunció Joaquín Ramón Gómez. Terminó la lectura Gómez con un deseo: “Conseguir una Sierra más tolerante y libre es posible”.